Pieksämäen vastaanottokeskus sulkeutuu maaliskuussa

Jari Asikainen

Pieksämäen vastaanottokeskus lopettaa toimintansa ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Alasajo on osa valtakunnallista suuntausta, koska paikkoja arvioidaan tarvittavan ensi vuonna nykyistä vähemmän.

Pieksämäen lisäksi ovensa sulkee ensi keväänä 11 muutakin aikuisille ja perheille suunnattua vastaanottoyksikköä. Näiden lisäksi suljetaan neljätoista alaikäisten yksikköä, sekä karsitaan paikkoja jäljelle jäävistä yksiköistä.

Pieksämäellä Seurakuntaopistolla opiskelee ja majoittuu 19 nuorta turvapaikanhakijaa. He ovat kirjoilla alaikäisten vastaanottoyksikössä Jyväskylässä. Kyseistä yksikköä ei olla toistaiseksi lakkauttamassa, vaan se jatkaa toimintaansa.

Pieksämäen vastaanottokeskus perustettiin viime vuoden marraskuussa Bovallius-säätiön kiinteistöön Soiseläntielle.

Vastaanottokeskuksen kapasiteetti on 150 majoituspaikkaa, joista on tällä hetkellä käytössä 125.

– Pieksämäelle majoitetut turvapaikanhakijat siirretään muihin vastaanottokeskuksiin Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaisesti. Tarkempia päätöksiä ei ole vielä tehty, vastaanottokeskuksen johtaja Jukka-Pekka Itkonen kertoo.

Pieksämäelle on jo jäänyt ja on jäämässä kymmenkunta myönteisen turvapaikkapäätöksen saanutta asiakasta. Itkosen mukaan osa on ilmaissut halukkuutensa palata Pieksämäelle, vaikka joutuvatkin odottamaan turvapaikkapäätöstään jossain muussa kaupungissa.

– Se kertoo siitä, että Pieksämäestä ja Pieksämäen vastaanottokeskuksesta on jäänyt heille myönteinen kuva. Siitä kuuluu iso kiitos kaupungille, yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille sekä tietenkin kuntalaisille.

Pieksämäen vastaanottokeskuksen kahtatoista työntekijää odottaa joko irtisanominen tai siirto johonkin muuhun vastaanottokeskukseen.

Kaupunki on varannut myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneille turvapaikanhakijoille 50 kuntapaikkaa.

Luku on potentiaalisiin tulijoihin nähden suuri, mutta kaupunginjohtaja Tapio Turusen mukaan lähtökohtana oli, että kuntapaikka taataan jokaiselle halukkaalle.

– Mietimme asian niin, että jos täältä häviää 200 ihmistä vuodessa, niin kyllä me kestämme senkin, jos rakenteeseen tulee yllättäen 50 ihmistä lisää, Turunen toteaa.

Turunen kertoo, että kuntapaikkojen lukumäärä on sinänsä harhaanjohtava. Kaupunki ei pysty määräämään, jääkö myönteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö asumaan sen alueelle vai ei.

– Mutta kuntapaikkojen määrän kautta olemme sitoutuneet järjestämään näille viidellekymmenelle kotoutumista helpottavia tukitoimia.

Jukka-Pekka Itkonen tähdentää, että Pieksämäelle jääneet pakolaiset haluavat työllistyä, oppia kieltä ja siirtyä aikanaan veronmaksajiksi. Se, miten kauan se kenenkin kohdalla kestää, vaihtelee suuresti.

– Kotouttamistoimet vievät aikaa. Se prosessi ei tapahdu kuukaudessa eikä vuodessakaan.

Tapio Turusen mukaan vastaanottokeskuksen perustaminen ei ole käynyt kaupungin ja kuntalaisten kukkarolle, vaan tilanne on pikemminkin päinvastainen.

Taloudelliset panostukset ovat olleet minimaalisia, ja pelkästään työntekijöiden maksamat kunnallisverot ovat kartuttaneet kaupungin kassaa 30 000–40 000 eurolla.

– Lisäksi työntekijät ja turvapaikanhakijat ovat lisänneet Pieksämäen kulutusta sadoilla tuhansilla euroilla. Siitä ovat hyötyneet sekä kunta että kauppaliikkeet.

Irakilainen Abdullah Khalaf Bareq ja afganistalainen Gholam Jailani Mohammadi eivät ole mielissään Pieksämäen vastaanottokeskuksen sulkemisesta.

– Olen ollut ennen Pieksämäelle saapumistani kolmessa vastaanottokeskuksessa ja tämä on kaikkein paras. Henkilökunta on todella auttavaista, he ovat tehneet meidän vuoksemme paljon, Bareq sanoo.

Kuluneen kymmenen kuukauden aikana Bareq on saanut ystäviä myös kantasuomalaisista pieksämäkeläisistä. Tällä hetkellä hän opiskelee Seurakuntaopistolla suomen kieltä viitenä päivänä viikossa neljä tuntia päivässä.

– En haluaisi menettää tätä opiskelumahdollisuutta. Ja jos joudun muuttamaan muualle, joudun taas aloittamaan kaiken muunkin tyhjästä.

Mohammadi on päässyt suomen kielessä niin pitkälle, että hän opiskelee lukiossa. Myös hän on viihtynyt Pieksämäellä erinomaisesti.

– Henkilökunta, vapaaehtoistyöntekijät ja muutkin pieksämäkeläiset ovat olleet todella ystävällisiä. Jos saan positiivisen turvapaikkapäätöksen, aion muuttaa Pieksämäelle olipa seuraava vastaanottokeskuspaikkani sitten missä tahansa.