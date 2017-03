Hulluutta, historiaa ja hulvattomia tilanteita – Pieksämäen kesäteatterilavoilla kunnioitetaan 100-vuotiasta Suomea

Halkokummun kesäteatterin Ossi Häkkinen nähdään tänä kesänä lavalla jo 27. kertaa. (Kuva vuodelta 2015)



Tara McLees

Pieksämäkeläiset teatteriryhmät valmistautuvat parhaillaan tulevan kesän näytöksiin. Tarjolla on jälleen monipuolista, naurattavaa ja vauhdikasta kesäteatteria moneen makuun.

Kesäteatterikesän aloittaa Partaharjun kesäteatteri Maiju Lassilan näytelmällä Liika viisas. Näytelmän ohjaa tuttuun tapaan Annikki Saha, joka on tehnyt dramatisoinnin Lassilan kirjasta ja Marja Koskiluoman aiemmasta dramatisoinnista.

– Näytelmä kertoo siitä, kuinka pitkälle voi hulluudella päästä tässä maailmassa! Kun hullua ihmistä aletaan uskomaan, muuttaa se paljon maailman menoa, Saha hykertelee.

Hän kertoo ihastuneensa tekstiin jo vuosia sitten.

– Olen nähnyt tästä pari versiota vuosien varrella ja aina olen nauranut kippurassa. Tekstin sarkasmi vetoaa minuun.

Halkokummun kesäteatterin valtaa Simo Hämäläisen kirjoittama komedia Jätkät. Kuudentoista näyttelijän työryhmää luotsaa tänäkin vuonna Maiju Pohjonen.

Pitkänlinjan kesäteatterinäyttelijä Ossi Häkkinen kertoo, että tänä vuonna mukana on kiitettävän paljon uusia nuoria näyttelijöitä.

– Porukastamme neljä on uusia, nuoria, nättejä ja komeita! Eli teatteria tullaan esittämään Halkokummussa vielä hyvinkin pitkään, Häkkinen ennustaa.

Hänelle itselleen tuleva kesä on jo 27. peräkkäinen kesä Halkokummun kesäteatterilavalla.

Näytelmävalinnalla Halkokummun kesäteatteri haluaa kunnioittaa 100-vuotiasta Suomea.

– Jätkät on niitä pihakouria, jotka saavat tilinsä tukinuitosta, ja kun Suomikin täyttää tänä vuonna satasen niin tässä näytelmässä on luvassa Halkokummun pläjäys vanhaa Suomi-kulttuuria 1960-luvun alusta.

Perheen pienimmät viihtyvät tänä kesänä Nukkekodilla, jossa esitetään Timo Parvelan näytelmää Maukka, Väykkä ja Karhu Murhinen. Satelliittiteatterin työryhmään kuuluvat Niina Parkkonen, Anna Mykkänen ja Risto Mykkänen.

Työryhmä on esittänyt aiemminkin lastennäytelmiä Nukkekodilla.

– Nukkekotihan on ihan ykköspaikka pienimuotoiselle lastenteatterille, Risto Mykkänen hehkuttaa.

Satellittiteatteri on jo vuosia tehnyt jouhevaa yhteistyötä kirjailija Parvelan kanssa.

– Olemme aina tehneet lastennäytelmiä teemalla ilo ja hauskuus. Yhteistyö Timo Parvelan kanssa on aina sujunut mainiosti. Mielestäni hänen kirjojensa teksti on sujuvaa, ja teksti sisältää myös hauskoja sanaleikkejä.

Virtasalmen Hällinmäessä hypätään Olli Tolan Valelääkärin matkaan. Ohjaaja Iiris Salmela kertoo, että työryhmä halusi valita Suomen juhlavuoden kunniaksi suomalaisen tekstin.

– Näytelmän roolitus on juuri sopiva tälle kokoonpanolle, ja näytelmää lukiessa nauroimme vatsat kippurassa!

Luvassa on vauhdikasta ja menoa ja hirvittäviä väärinkäsityksiä.

– Suhteita, sutinaa, vääriä identiteettejä ja väärinkäsityksiä erämaahotellissa. Eronnut putkimies tekeytyy nettitreffipalstalla lääkäriksi ja tulee viettämään lomaa uuden tyttöystävän kanssa. Eipä aikaakaan, kun hotelliin saapuu muitakin tyttöystäviä treffipalstan kutsun perusteella. Kuka on lopulta kenenkin kainalossa? Salmela maalailee.

Haukivuorella Teatteri Henkireiän lavalla Martin Galleriassa esitetään Taina Puustinen-Kiljusen kirjoittama komedia Rollaattorikapina. Näytelmän ohjaa Sanna Saloviin, joka on istahtanut ohjaanatuoliin nyt jo viidettä kertaa.

Rollaattorikapinassa on ohjaajan mukaan luvassa runsaasti hauskoja tapahtumia ja juonenkäänteitä.

– Kutkuttaa aivan taatusti katsojan nauruhermoja! Tämä näytelmä sopii meidän näyttelijöiden ikäjakaumalle loistavasti, ja näytelmä on myös hyvin ajankohtainen. Lisäksi kirjoittaja mainitsee näytelmässä myös Haukivuoren, Saloviin paljastaa.

Pappilan Pihan Kesäteatterissa esitetään tänä kesänä jotain aivan uutta. Ohjaaja Timo Torvinen työstää parhaillaan koko työryhmän kanssa käsikirjoitusta otsikolla Ainakin seitsemän kääpiötä.

– Olen aikaisemmin käyttänyt tätä niin sanottu devising-menetelmää, missä työryhmä ideoi sisältöä ja minä käsikirjoitan. Hämeenlinnassa tein vankien kanssa samantyyppisen jutun Kalevalasta, Torvinen kertoo.

Muutamien aikuisnäyttelijöiden lisäksi pappilan pihamaalla kirmaa tänä kesänä seitsemäntoista 6–15-vuotiasta lastan ja nuorta.

Hän ei ole aikaisemmin työskennellyt ryhmän kanssa, josta suurin osa on lapsinäyttelijöitä. Torvinen kertoo ottaneensa haasteen vastaan mielenkiinnolla.

– Luin hirveän määrän valmiita tekstejä ja oli todella vaikeaa löytää hyvää näytelmää noin isolle ryhmälle. Tästä syystä päädyin devising-menetelmään.

– Minua viehätti myös ajatus siitä, että lapset ja nuoret saavat itse ideoida ja tehdä näytelmää. Monessa sadussa on kuitenkin aikuisten näkökulma ja aikuisen vinkkelistä kirjoitettu opetus, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisiin ratkaisuihin lapset itse päätyvät.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä!