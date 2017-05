Pieksämäelle syntynyt kaksi vaaliliittoa

Jaana Virtanen

Pieksämäen kuntapolitiikka ei jatkossakaan menetä kiinnostavuuttaan, sillä kuntavaalien jälkeinen asetelma on uusi.

Puolueiden kesken on syntynyt kaksi teknistä vaaliliittoa, joiden tavoitteena on optimoida kuntavaalien tuloksen mukainen paikkamäärä.

Vaaliliiton ovat keskenään solmineet kokoomus, toinen sosiaalidemokraattien paikallisyhdistyksistä eli Pieksämäen Sosialidemokraatit sekä vielä vihreät. Liittoutuneiden yhteenlaskettu paikkamäärä on 14.

Toinen vaaliliitto on solmittu Pieksämäen Demarit ry:n, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja viimeisenä mukaan tulleen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen kesken. Ryhmittymän yhteinen paikkamäärä on 10.

Keskusta ei ole mukana vaaliliitoissa. Sen paikkamäärä on 11.

Lue lisää tiistain Pieksämäen Lehdestä.