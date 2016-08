Pieksämäellä hyvä rokotuskattavuus

Jari Asikainen

Ylivoimainen enemmistö pieksämäkeläisvanhemmista ottaa lapsilleen kaikki suositellut rokotukset.

– Rokotuksista kieltäytyjät ovat yksittäistapauksia, sanoo Pieksämäen pääterveysaseman neuvolan ylilääkäri Tiina Lappi.

Valtakunnan tasolla moni lapsi jää ilman tiettyjä rokotuksia. Lapin mukaan lastenneuvoloissa jätetään yleisimmin ottamatta rotavirusrokote. Epäluuloa tunnetaan myös HPV- sekä pneumokokkirokotteita vastaan.

– Vatsavaivojen pelko on yleinen syy. Asiaan vaikuttaa myös se, että edellä mainitut rokotteet ovat suhteellisen uusia tulokkaita kansallisessa rokotusohjelmassa ja tämä voi aiheuttaa skeptisyyttä. Myös pinnalla oleva rokotuskriittisyys ja mediassa näkyvästi uutisoitavat rokotusaiheiset keskustelut aiheuttavat kriittisyyttä rokotteita vastaan.

Lapsen rokotussarja alkaa kahden kuukauden ikäisenä rotavirusrokotteella. Kolmen kuukauden iässä annetaan pneumokokkikonjugaattirokote, joka antaa suojan aivokalvontulehdusta, keuhkokuumetta, verenmyrkytystä ja korvatulehdusta vastaan.

Samanikäisenä lapsi saa myös niin sanotun viitosrokotteen kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, poliota ja Hib-tauteja vastaan sekä rotavirusrokotteen toistamiseen. Kaikki edellä mainitut uusitaan seuraavan kerran viiden ja kahdentoista kuukauden iässä.

Vuoden–puolentoista ikäisenä lapsi rokotetaan myös tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan. Puolivuotiaasta kolmivuotiaaksi lapsi rokotetaan vuosittain kausi-influenssaa vastaan. Nelivuotiaana uusitaan kurkkumätä, jäykkäkouristus, hinkuyskä ja polio ja kuusivuotiaana tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko.

11–12-vuotiaat tytöt rokotetaan kohdunkaulan syöpään altistavaa HPV- eli papilloomavirusta vastaan. 14–15-vuotiaana kaikki lapset saavat vielä kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskärokotteet.

Rokotteisiin liittyy aina haittavaikutusten mahdollisuus, mutta reaktioita aiheuttaa todellisuudessa vain pieni osa. Nekin menevät yleensä ohi itsestään muutamassa tunnissa tai pisimmillään parissa päivässä. Oireenmukaisena hoitona voidaan tarvittaessa antaa esimerkiksi lyhytvaikutteisia kortikosteroideja ja kuumetta alentavaa särkylääkettä.

– Odotettuihin haittavaikutukseen kuuluvat rokotuksen jälkeen esiintyvä kuumereaktio, huonovointisuus, paikalliset oireet pistospaikalle, kipu ja joissakin tapauksissa lievät allergiset reaktiot. Ohimeneviä kuumereaktioita ja huonovointisuutta esiintyy etenkin käytettäessä eläviä, heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita, Lappi selittää.

Paikallisoireet voivat olla rokotteen sisältämän apuaineen, säilyteaineen tai inaktivointiaineen aiheuttamia. Inaktivoinnissa käytetty formaliini on erittäin ärsyttävää, mutta yleensä se neutraloidaan rokotevalmistuksen loppuvaiheessa. Paikallisoireita esiintyy useammin käytettäessä tapettuja, inaktivoituja rokotteita.

Odottamattomia haittavaikutuksia ovat kaikki haitalliset vaikutukset, joita ei ole mainittu valmisteyhteenvedossa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi allergiset reaktiot ja vierasesinereaktiot.

– Yleensä allergiset reaktiot ilmenevät välittömästi parissa minuutissa – kolmessa tunnissa rokotuksesta. Anafylaktisen reaktion kehittyminen on käytännössä ainoa tilanne, jossa vaaditaan nopeita toimia ja neuvolassa siihen on varauduttu.

Vanhemmat huolehtivat yleensä hyvin lastensa rokotussuojasta, mutta omat rokotukset saattavat unohtua. Etenkin jäykkäkouristukselta suojaava Tetanus unohtuu helposti.

– Monet vanhemmat alkavat pohtia omaa rokotussuojaansa samalla kun lapsia rokotetaan. Useilla, jotka ovat omakustanteisesti hankkineet hepatiittisuojan matkailua varten, on jäänyt kolmas eli viimeinen rokote ottamatta.

Lappi muistuttaa, että hyvä rokotuskattavuus on ainoa keino, jolla rokotuksilla ehkäistävät taudin pysyvät jatkossakin harvinaisina. Esimerkiksi immuunipuutteiset sekä pienet vauvat, joiden rokotussuoja ei ole vielä täydellinen, ovat vaarassa saada vakavia tauteja jos rokotuskattavuus laskee.