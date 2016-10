Peltilehmä liekaan!

Jari Asikainen

Syksy on pitkällä ja autojen lämmityskausi alkamassa.

Tutkimusten mukaan nykymoottoreiden lämmittäminen kannattaa energiatehokkuuden näkökulmasta aloittaa kun ilman lämpötila painuu nollan alapuolelle.

Nollan ja viiden pakkasasteen välillä riittää sähkökäyttöisellä esilämmittimellä 30–60 minuutin lämmitysaika. Kun ilma kiristyy viiden ja kymmenen pakkasasteen välille, kannattaa autoa esilämmittää tunnista kahteen. Sitä kylmemmillä keleillä suositellaan lämmitysajaksi 2–3 tuntia.

– Suositeltavaan lämmitysaikaan vaikuttaa sähkökäyttöisen lämmittimen tyyppi. Jäähdytinnestettä suoraan lämmittävälle lohko- tai letkulämmittimelle riittää lyhyempi aika, öljypohjaa lämmittävälle säteilylämmittimelle pidempi, sanoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Polttoainetoiminen lisälämmitin on huomattavasti nopeampi. Nollan ja viiden pakkasasteen välille riittää 10–15 minuutin lämmitysaika, ja 5–10 pakkasasteen välille 15–20 minuuttia. Sitä kylmemmillä keleillä autoa lämmitetään 20–30 minuuttia.

– Käytettävään lämmitysaikaan vaikuttavat lämmittimen teho ja auton moottorin sekä sisätilojen koko. Omaan autoon soveltuva lämmitysaika kannattaa hakea kokeillen annettujen aikaikkunoiden sisältä, Vesalainen ohjeistaa.

Energiatehokkuuden lisäksi esilämmittämistä puoltavat turvallisuus- ja mukavuussyyt.

Huurteettomat ikkunat ovat tärkeä turvallisuustekijä. Huurre saadaan poistettua esilämmittämällä moottorin lisäksi auton sisätiloja.

Toinen vaihtoehto on puhdistaa ikkunat kasteesta ja huurusta kumilastalla. Mutta vaikka näin tekisikin, tahtovat ikkunat hetkellisesti huurtua uudelleen autoon sisälle mentäessä, mikäli sisätiloja ei ole esilämmitetty.

– Itse olen priorisoinut turvallisuuden ja mukavuuden energiatehokkuuden edelle. On paljon mukavampaa kävellä suoraan lämpimään autoon kuin alkaa kaapia huuruisia ikkunoita koleassa syysaamussa, Vesalainen toteaa.

Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että napakassa pakkasessa tehdyt kylmäkäynnistykset ovat moottorille kovaa leikkiä. Jo 10–15 asteen pakkasessa tehty kylmästartti rasittaa moottoria saman verran kuin useiden satojen kilometrien ajo.

– Vaikka moottoriöljyt ovat kehittyneet vuosien saatossa valtavasti, on kylmä moottoriöljy kankeampaa kuin lämmin. Näin ollen se ei liiku öljykanavissa yhtä nopeasti ja voitelua vaativat moottorin osat, kuten laakerit, sylinterit ja nokka-akseli saattavat vaurioitua.

Esilämmittämisen lisäksi autoa kannattaa myös tyhjäkäyttää kovilla pakkasilla hetki ennen liikkeellelähtöä. Mikäli pakkasta on enemmän kuin -15 astetta, on tyhjäkäynti sallittu neljän minuutin ajan. Sitä lämpimämmillä keleillä saa autoa tyhjäkäyttää enintään kaksi minuuttia.

Millainen esilämmitin olisi sitten suomalaiselle autoilijalle sopivin?

Vesalaisen mukaan se riippuu täysin omista tarpeista ja autonkäyttötottumuksista.

Aktiivinen ihminen, joka liikkuu paljon ja haluaa lämmittää sekä auton että sisätilat myös sellaisissa paikoissa, joissa verkkovirtaa ei ole saatavilla, valitsee polttoainetoimisen lisälämmittimen.

Verkkovirtaan liitettävä moottorinlämmitin yhdessä sisätilanlämmittimen kanssa on hyvä vaihtoehto, jos ajaa pääasiassa kodin ja työpaikan välistä lyhyttä matkaa ja molemmissa päissä on verkkovirtaa saatavilla.

– Verkkovirtaan liitettävä moottorilämmitin on hankintahinnaltaan selkeästi polttoainetoimista lämmitintä edullisempi vaihtoehto – sisätilanlämmittimen ja haaroitussarjan kanssakin.

Autossa kannattaa käyttää talvikausina myös kyseiseen merkkiin ja malliin tarkoitettua maskipeittoa.

Maskipeittoa käyttämällä moottori lämpenee nopeammin, jolloin myös päästöjä tulee vähemmän. Mikäli autossa on polttoainekäyttöinen lisälämmitin, joka käynnistyy automaattisesti ajon aikana, maskipeitto vähentää myös sen käyntiaikaa.

Ja kun lämmitin ei käy turhaan, se ei myöskään kuluta polttoainetta. Tämä näkyy suoraan autoilijan kukkarossa tankkausvälien pidentymisenä.

Maskipeiton ansiosta moottori ei myöskään jäähdy yhtä nopeasti kuin ilman sitä. Näin moottori saattaa säilyä lämpimänä esimerkiksi kauppareissun ajan, jolloin kotimatkallekin päästään lämpimällä – tai ainakin haalealla moottorilla.

Maskipeitto saattaa myös pienentää auton ilmanvastusta, jolla on vaikutusta auton kulutukseen ja päästöihin. Lisäksi maskipeitto suojaa syyläriä tiesuolalta ja nastan- sekä kiveniskuilta ja vähentää moottoritilaan pääsevän kuran ja suolan määrää.

Tuolloin sähköliittimet ja erilaiset tunnistimet eivät hapetu yhtä herkästi kuin ilman maskipeittoa ajettaessa. Näin vältytään todennäköisemmin ikäviltä kontaktihäiriöiltä pitkällä aikavälillä.

– Hyvä nyrkkisääntö maskipeiton asennukselle on talvirengaskausi. Maskipeitto kannattaa laittaa paikalleen samaan aikaan kuin vaihdattaa talvirenkaat ja vastaavasti poistaa kesärenkaita vaihdattaessa, Vesalainen vinkkaa.