Pariasataa yhdistystä uhkaa rekisteristä poisto

Kaikkiaan 207 pieksämäkeläistä yhdistystä uhkaa poisto yhdistysrekisteristä, jos ne eivät ilmoita toiminnastaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) ensi vuoden tammikuun 12. mennessä.

Kaikkiaan noin 40 000 yhdistystä siivotaan pois rekisteristä, ellei ilmoitusta tule määräaikaan mennessä.

Poistouhan alla ovat sellaiset yhdistykset, jotka eivät ole lähettäneet PRH:lle ilmoitusta vuoden 1995 jälkeen.

Osasta pieksämäkeläisistä yhdistyksistä näkee jo nimen perusteella, että niitä ei ole ollut olemassa enää aikoihin. Tällaisia ovat muun muassa SMP:n ja SKDL:n lukuisat yhdistykset.

Tuskinpa lie enää toimintaa Uhorinteen Alppihiihdonopettajissa tai Aapelin Tikassakaan tai monessa muussa yhdistyksessä.

Toisaalta listalta löytyvät muun muassa Pieksämäen Taekwondo ry ja Pieksämäen Kirjoittajat ry.

Pieksämäen Taekwondon puheenjohtajalle Hannu Partille PRH:n ilmoitus tuli täytenä yllätyksenä.

– Sain asiasta tiedon kesällä liiton sisäisen taekwondo adults -ryhmän kautta. Siellä kerrottiin, että seuramme on listalla, kuten myös aika pitkä rivi muitakin taekwondoseuroja. Myöhemmin myös moni tuttava viestitteli asiasta, Partti kertoo.

Partin mukaan 40 000 yhdistyksen lista kielii siitä, että asia on jäänyt monelta pimentoon.

– Seuramme on hyvin aktiivinen, ja olen ollut sen puheenjohtajana useita vuosia. Tästä asiasta minulla ei kuitenkaan ollut mitään hajua.

Pieksämäen Kirjoittajien puheenjohtaja Mari Tamminen hämmästelee, miksi heidänkin yhdistyksensä nimi roikkuu poistolistalla.

– Olemme tehneet Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoituksia minunkin puheenjohtajuuteni aikana, viimeksi pari vuotta sitten kun hallituksen koostumus muuttui. Kyllä sinne ainakin rahat ovat menneet, mutta liekö minnekään jäänyt minkäänlaista merkintää, Tamminen hämmästelee.

Tamminen on pitkän linjan järjestötoimija ja hän tietää, että muutoksista pitää ilmoittaa PRH:lle. Samaan hengenvetoon hän hämmästelee, kuinka jopa poliittiset järjestöt ovat jättäneet lakkauttamisensa ilmoittamatta.

– Luulisi, että ainakin niissä tällaiset asiat osattaisiin hoitaa. Sitä paitsi yhdistysten säännöissä on lopettamisesta selkeät ohjeet.

PRH:n listalta löytyy sellainenkin yhdistys kuin Pieksämäen Raittiit Porvarit.

Yhdistys perustettiin 1980-luvun alkupuolella ja sen aktiivinen elinkaari sijoittui samalle vuosikymmenelle. Yhdistystä ei ole koskaan virallisesti lakkautettu, mutta se on jäänyt lepäämään.

Yhdistyksen perustajajäsen ja puheenjohtaja Pekka Seppä kertoo, että noihin aikoihin vastaavia yhdistyksiä perustettiin kaikkiin puolueisiin.

– Oli pakko perustaa kun kuultiin, mitä naapuripuolueet ovat tehneet ja millaisia avustuksia he ovat niihin saaneet. Saadut rahat, yleensä suhteellisen vaatimattomat, käytettiin yleensä oman puolueen valtuustoehdokkaan vaalityöhön, Seppä kertoo.

Puheenjohtajana Seppä voisi periaatteessa pitää koska tahansa yhdistyksen vuosikokouksen. Ja jos jostain löytyisi innokkaita toiminnan ylläpitäjiä, olisi hän mielellään heitä valitsemassa.

– Mutta tuskinpa teen tämän asian eteen mitään. Tämä yhdistys joutaa kyllä poistaa rekisteristä. Raittius sinänsä ei ole hylätty ajatus tai päämäärä, mutta sen asian ajaminen yhdistyksenä on vaikeaa.

Rekisteröinti takaa yhdistykselle oikeuskelpoisuuden.

Vain rekisteröity yhdistys voi tehdä sitoumuksia ja sopimuksia, asioida tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa, omistaa kiinteää omaisuutta, tehdä kauppoja ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Rekisteröity yhdistys voi myös toimia ulkomailla, järjestää julkisia huvitilaisuuksia, arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä sekä olla jäsenenä toisessa yhdistyksessä tai osakkeenomistajana osakeyhtiössä.

Suomessa yhdistyksiä on niin paljon, että jokainen suomalainen kuuluu keskimäärin kolmeen eri yhdistykseen.

Yhdistysrekisteriä piti aluksi sosiaalihallitus. Vuonna 1933 yhdistysrekisteri siirrettiin oikeusministeriöön ja vuodesta 1995 rekisteriä on ylläpitänyt Patentti- ja rekisterihallitus.

