Paikallislehti kohotti kasvojaan

Sinikka Hakkarainen

Kädessäsi on naamapesun kokenut Pieksämäen Lehti. Olemme siirtyneet täysin uuteen toimitusjärjestelmään, jonka myötä myös lehden ulkoasu on muuttunut. Periaatteessa entiset palikat ovat paikallaan mutta eri näköisinä kuin ennen.Suuressa muutoksessa on paljon opettelemista, tuskin tässäkään lehdessä kaikki on vielä aivan kohdillaan. Käytäntö on kuitenkin aina paras oppimestari. Kestää aikansa ennen kuin oppi on kaatunut ojan lisäksi viimeisimpään aivosopukkaan.

Lehden perussisältöä uusi ulkoasu ei muuta. Perustehtävä säilyy entisellään. Paikallislehti on paikkakunnan puolestapuhuja, iloitsee menestyksistä ja suree menetyksiä. Puolesta puhuminen ei tarkoita vain myötäkarvaan silittämistä, ikävistäkin asioista on pystyttävä puhumaan. Pelkkä haukkuminen ja kaiken näkeminen nokeentuneiden silmälasien läpi ei ole kuitenkaan mistään kotoisin. Ikävät asiat on sanottava niin kuin ne ovat, mutta epäonnistumisilla ilakointi ja enkös minä sanonut -asenne ei rakenna mitään.

Paikallislehti voi yhtä hyvin kuin paikkakuntansa. Sekä paikkakunnan että lehden menestys nojaa kahteen tukipylvääseen: ihmisiin – lukijoihin – ja vireään yrityselämään. Jatketaan yhdessä eteenpäin.