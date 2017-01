Aku-Pekka Mölsä

Osmotex Oy palkittiin tänään Pieksämäen kaupungin yrityspalkinnolla Etelä-Savon kauppakamarin yrittäjägaalassa Savonlinnassa.

Perusteina Osmotexin valinnalle olivat muun muassa uudistuminen kaupan alan murroksessa, digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja kasvu verkkokaupassa, uusiin tiloihin ja laitteisiin investointi.

Verkkokaupan kasvu on vaatinut uudet tilat ja ne löytyivät Mellanon entisistä toimitiloista Hallipussista.

Lisäksi perusteluissa sanotaan, että Osmotex on hyvä esimerkki perheyrityksestä jossa nuoret on sitoutettu yhtiöön jo varhaisessa vaiheessa. Nuoret ovat saaneet vastuuta ja tulevaisuus näyttää valoisalta. Yritys kasvaa ja työllistää sekä näin ollen luo uusia työpaikkoja.

Osmotex on panostanut toimintaansa Pieksämäellä. Pääosa myynnistä menee muualle Suomeen. Osmotex on omalla toiminnallaan lisännyt paikkakunnan tunnettavuutta, perusteluissa todetaan.

Osmotexin toimitusjohtaja Jari Jukarainen oli yllättynyt palkinnosta.

– Onhan meillä ollut hyvä vire, mutta kyllähän tunnustus tuli yllätyksenä. Toki mieluisana, Jukarainen sanoo.

Vaikka Pieksämäen väestöpohja on vuosien mittaan kaventunut, on Osmotex halunnut pysyä paikkakunnalla.

– Olemme lähteneet verkon puolella voimakkaasti kehittämään omia liiketoimintojamme.

Jukaraisen mukaan Osmotexin vahvuus kaupan alan pelikentällä on muun muassa monipuolinen verkkokauppa ja pätevä osaaminen.

– Meillä on myös hyvät yhteistyökumppanit ja hyvät työntekijät. Uskomme omaan tekemiseemme, Jukarainen tiivistää.

Kuvateksti: Osmotex sai Pieksämäen kaupungin yrittäjäpalkinnon. Perusteena oli muun muassa verkkokaupan kehittyminen. Nico Jukaraisella on päävastuu Osmotexin nettikaupasta.

