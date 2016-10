Osa ihmisistä vierastaa influenssarokotusta

Jari Asikainen

Influenssarokotukset alkavat Pieksämäen terveyskeskuksessa marraskuun toisella viikolla. Niitä on tosin annettu jo nyt esimerkiksi vastaanotoilla ja työterveysasemilla.

Kaupungin hyvinvointikoordinaattori Merja Norontaus kertoo, että ikäihmiset käyvät rokotuksissa tunnollisesti. Sen sijaan pienet lapset jäävät turhan usein rokottamatta.

– Toinen ryhmä, jopa hieman yllättävä sellainen, ovat terveydenhuollon ammattilaiset. Se ei ole pelkästään Pieksämäen ongelma, vaan sama ilmiö on nähtävissä koko maassa. Mutta rokotuksethan ovat aina vapaaehtoisia, niihin ei voi ketään pakottaa, Norontaus toteaa.

Suoranaista rokotusvastaisuutta Pieksämäellä esiintyy vähän. Vuonna 2009 käytetty Pandemrix-rokote lisäsi riskiä sairastua narkolepsiaan, minkä vuoksi jotkut vierastavat influenssarokotuksia vieläkin.

– Myös tämän kauden rokote suojaa sikainfluenssalta, mutta se on muuten ihan erilainen. Narkolepsiapelko on aivan turhaa.

Pieksämäellä ei ole vielä tänä syksynä tavattu varmoja influenssatapauksia.

Laajempi epidemia-aalto käynnistyy yleensä vuodenvaihteen tietämillä tai alkuvuodesta, ja leviää tyypillisesti Etelä-Suomesta pohjoista päin.

– Tauti leviää hyvin sellaisissa paikoissa, joissa on paljon ihmisiä yhdessä. Tällaisia ovat esimerkiksi varuskunnat, Norontaus kertoo.

Kausi-influenssa on viruksen aiheuttama hengitystietulehdus. Se leviää helposti pisaratartuntana esimerkiksi yskiessä tai aivastaessa. Se voi tarttua myös kosketuksen välityksellä.

Oireita ovat nopeasti nouseva, korkea kuume, voimakkaat lihaskivut, vilunväristykset, väsymys, päänsärky, huonovointisuus sekä kova yskä.

Koska influenssa on virustauti, siihen ei löydy apua antibiooteista. Terveillä työikäisillä kausi-influenssa on yleensä korkeakuumeinen, mutta kotihoidolla paraneva.

– Osalla ihmisistä on kuitenkin lisääntynyt riski saada vaikea tauti. Kausi-influenssarokotus onkin ilmainen niille, joiden terveyttä influenssa oleellisesti uhkaa tai joiden terveydelle rokotteesta on merkittävästi hyötyä, Norontaus selittää.

Ilmaisen kausi-influenssarokotuksen saavat 65 vuotta täyttäneet ja sairautensa tai lääkityksensä vuoksi riskiryhmään kuuluvat 3–64-vuotiaat.

Sen saavat myös raskaana olevat naiset, sillä riski sairastua influenssaan kasvaa raskauden aikana. Lisäksi influenssa kasvattaa riskiä ennenaikaiseen synnytykseen.

Ilmaiseksi rokotetaan niinikään tammikuussa varusmiespalvelukseen menevät sekä 6–35 kuukauden ikäiset lapset. Viimeksi mainitut ovat herkkiä sairastumaan influenssaan ja tartuttamaan sitä. Myös jälkitautien riski on heillä suurempi kuin muilla.

Rokotettaviin riskiryhmiin kuuluvat myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä sairaiden, ikääntyneiden ja imeväisten lähipiirit.

Influenssaan sairastumisen todennäköisyyttä voi vähentää hyvällä käsihygienialla, mutta rokote on ylivoimaisesti paras suoja.

Suurin osa rokotteen ottaneista välttyy influenssalta. Jos taudin kuitenkin saa, on se rokotetulla yleensä lievempi ja toipuminen on nopeampaa.

Rokotteen antama suoja muodostuu noin kahdessa viikossa. Viime vuoden kausi-influenssarokote ei enää suojaa tulossa olevalta kausi-influenssalta, koska virukset muuntuvat jatkuvasti.

Rokote ei sovi voimakkaasti kananmuna-allergisille.