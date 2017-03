Norovirus leviää nyt ärhäkästi

Jaana Virtanen

Norovirus leviää nyt hyvin herkästi ja aiheuttaa epidemioita eri puolilla maata. Tänä talvena leviää yhtä aikaa useampia erilaisia noroviruksia. Epidemiat saattavat levitä herkästi sairaaloissa, hoitolaitoksissa, kouluissa ja päiväkodeissa ja yleensäkin paikoissa, joissa ihmisiä on paljon tiiviisti tekemisissä toistensa kanssa.

– Tärkeää on, että sairastuttuasi noroon tai epäillessäsi sairastuneesi noroon et suinpäin tulisi terveysasemalle tai päivystykseen. Tärkeää olisi soittaa, jolloin hoidonarvio voitaisiin tehdä puhelimitse, näin välttyisimme lisätartunnoilta, ohjeistaa hygieniahoitaja Sari Matilainen Pieksämäen perusturvasta.

Hän muistuttaa että norovirukseen sairastuneen tulisi olla kotona vielä pari päivää ripulointioireiden loppumisen jälkeen.

