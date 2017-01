Nalle Puhin aasi vanheni satavuotiaaksi

Marko Kurikka valmistautuu uuden teatteritalon avajaisensi-iltaan

Aku-Pekka Mölsä

Näyttelijän työ on samantyyppistä kuin taikurin. Onnistuneen tempun tai esityksen taakse kätkeytyy runsaasti harjoittelua.

Teatteriesityksessä katsoja näkee parituntisen näytelmän, mutta harvoin kulissien taakse.

Pieksämäkeläislähtöinen näyttelijä Marko Kurikka on ollut Teatteri Imatran näyttelijä jo lähes 14 vuotta. Tällä hetkellä Kurikka harjoittelee näytelmää Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi, joka tulee Imatralla ensi-iltaan helmikuussa.

Kurikalla on veijarikomediassa neljä roolia.

– Kyllä niissä töitä saa tehdä. Hiki lentää varmasti, hän naurahtaa.

Näytelmä on samalla Imatran upouuden teatteritalon avajaisnäytelmä. Edellinen rakennus piti purkaa sisäilmaongelmien takia.

Hiki virtaa usein myös harjoituksissa. Aamun ensimmäinen työvuoro on kello 10–14. Sitten on tauko. Iltapäivän harjoitukset ovat 18–21.30.

– Myös lauantait ovat työpäiviä. Saatetaan kolmeakin juttua pyörittää yhtäaikaa.

Kurikka aloitti näyttelemisen 11-vuotiaana Pieksämäellä VR:n näytelmäkerhossa. Pojan sai sinne houkuteltua hänen kaksi veljeään, jotka olivat jo kokeilleet näyttelemistä.

– Menin kysymään suoraan Päiviö Ollilaiselta, olisiko mitään saumaa päästä mukaan, nyt 48-vuotias Kurikka kertoo näyttelijäuransa alkuvaiheista.

Ollilainen oli aikoinaan VR:n näytelmäkerhon vahva puuhamies.

Kurikan ensimmäinen näytelmä kerhossa oli Hannes-niminen poika, jonka ohjasi jo edesmennyt Carl ”Kalle” Frey.

Kurikka on näytellyt myös muun muassa Nuorisoseuran näytelmäkerhossa, Pieksämäen Teatterissa ja Poleenin Teatterissa, jossa hän oli mukana alusta asti.

– Poleenin Teatterissa ensimmäinen näytelmäni oli Nalle Puh, jossa näyttelin aasi Ihaata.

Rooliin sisältyy myös mielenkiintoinen yksityiskohta. Kurikka valittiin Ihaaksi viime tipassa, koska roolin alkuperäinen näyttelijä oli hypännyt sivuun kolme viikkoa ennen ensi-iltaa.

Näyttelemisen piti pysyä harrastuksena. Alun perin Kurikasta piti tulla kokki. Sitä hänestä ei tullut. Sen sijaan hän työskenteli Pieksämäellä näyttelemisen ohessa konepuuseppänä. Näyttelijän työ vei kuitenkin voiton.

– Olen unelma-ammatissa. Ja kun nyt on uusi teatteritalo, niin kyllä se antaa intoa.

Nykyinen työ tuo sen verran paljon sisältöä, ettei hän edes haaveile isommista areenoista. Televisioon hänellä ei ole hinkua, vaikkei se ole poissuljettu ajatus.

Kurikka on näytellyt Imatralla vanhaa Juicea rock-kupletissa Juice Leskinen, ollaan ihmisiksi, jonka ohjasi ja käsikirjoitti pieksämäkeläinen Saku Heinonen.

Heinosen ohjaamassa ja käsikirjoittamassa Irwin-musiikkinäytelmässä Kurikka esitti muun muassa musiikin monitoimimies Kassu Halosta.

– Kassu Halonen oli itse paikalla katsomassa. Kyllä hän tykkäsi.

Näyttelijän työ ei ole vain vuorosanojen ulkoa opettelua ja näyttelemistä. Kurikka on saanut opetella myös tanssimista ja laulamista. Konkarinäyttelijä myöntää, että yleisön edessä oleminen välillä jännittää.

– Jännitän erityisesti ensi-iltoja. Oikeastaan jännitän ihan kaikkia näytelmiä, mutta jännityksen taso vaihtelee.

Kurikka on näytellyt vuosien mittaan lukuisissa eri rooleissa. Rooli ei ole jäänyt päälle lavojen ulkopuolella.

Joskus tosin on käynyt niin, että katsoja on kokenut näytelmän jälkeen niin suuren tunne-elämyksen, ettei ole erottanut tosielämää ja teatteria toisistaan.

Näin kävi aikoinaan, kun Kurikka esitti Poleenin Teatterin Cabaret-näytelmässä natsihenkistä hahmoa.

– Kenttäkadun ja Keskuskadun kulmauksessa oli joskus Siwa. Vihainen mummo tuli kysymään, että onko se sinun poliittinen katsomuksesi! Silloin ajattelin, että jaa-ha. No ainakin se [näytelmän sanoma] on mennyt läpi.

– Ja ehkä kerran olen kotona änkyttänyt. Se oli, kun teimme Yksi lensi yli käenpesän, jossa näyttelin änkyttävää Billy Bibbittiä.

Yksi lensi yli käenpesästä löytyy myös Kurikan suosikkihahmo. Hän haluaisi joskus näytellä päällikkö Bromdenin roolin.

Teatterilavojen monitoimimiehenä hän taipuisi siihenkin rooliin, vaikka onkin 15 senttiä lyhyempi kuin elokuvassa intiaanipäällikköä näytellyt Will Sampson.