Naarajärvelle saatiin oma korttelikerho

Helena Nyman



Maanantaina täyttyi monen toive, kun Naarajärvellä aloitti toimintansa oma korttelikerho.

Ikäihmisille tarkoitettu kerho on syntynyt Naarajärven asukasyhdistyksen ja Pieksämäen seurakunnan yhteistyönä. Kerho kokoontuu kerran kuukaudessa Naarajärven seurakuntatalolla ja ajankohta on aina kuukauden viimeinen maanantai.

Vaikka kerho järjestetään Naarajärvellä, sinne ovat tervetulleita kaikki asuinpaikasta riippumatta.

– Tärkein ajatus on, että kerho kokoaisi ihmisiä kokoon viettämään mukava puolitoistatuntinen yhdessä. Toinen yhtä tärkeä pointti on, että kaikilla osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen kerhosta tulee, eli mitä siellä tehdään, kertoo Naarajärven asukasyhdistyksen puheenjohtaja Elisa Huuhka.

Kerhoidean isä on Vilho Valtanen, joka on yksi Naarajärven asukasyhdistyksen aktiiveista. Valtanen vetää korttelikerhoa seurakunnan vapaaehtoisena toimivan Marja-Terttu Myllyluoman kanssa.

– Täällä oli puutetta tällaisesta paikasta, jossa ikäihmiset voisivat käydä tarinoimassa ja vaihtamassa kuulumisia. Tässä Vilhulantien varressa asuu paljon ikäihmisiä, joista kaikki eivät jaksa lähteä Seunalantien Ystäväntuvalle saakka. Mäki on monelle liikaa. Nyt on kokoontumispaikka tässä lähelläkin, vaikkakin vain kerran kuussa. Mutta hyvä sekin.

Ensimmäisellä kerralla korttelikerhoon oli saapunut 26 ihmistä, mihin Valtanen oli hyvin tyytyväinen.

– Kävijämäärä lisääntyy varmasti vielä, kunhan sana leviää ja ihmiset saadaan viihtymään. Haluamme järjestää sellaista toimintaa, että ihmisten olisi mukava täällä käydä.

– Toivottavasti saamme kerholla torjuttua yksinäisyyttä, pohtii Marja-Terttu Myllyluoma.

Ensimmäisellä korttelikerhon kokoontumiskerralla tämän viikon maanantaina keskityttiin lähinnä yhdessä kahvitteluun ja keskusteltiin siitä, mitä kerhossa voitaisiin tulevilla kerroilla tehdä.

Ideoita oli kertomassa Kontiopuiston korttelikerhon toinen vetäjä Pirjo Suuronen. Kontiopuistossa korttelikerho on saavuttanut suuren suosion ja paikalla on joka kerran yli 20 ihmistä.

Suuronen muistutti, että osallistujien toiveita on tärkeää kuunnella.

– Te teette kerhosta sellaisen kuin haluatte. Silloin tulette myös mielellänne paikalle, hän toteaa.

Keskustelun perusteella Naarajärven korttelikerhossa päädyttiin jo lyömään syyskauden ohjelma lukkoon. Lokakuussa kerhossa keskitytään Markku Poikolan johdolla Naarajärven historiaan, jota lähestytään muun muassa vanhojen valokuvien ja tarinoiden avulla.

Marraskuun kerralle puolestaan päädyttiin pyytämään Naarajärven apteekkari Päivi Avilaa puhumaan ajankohtaisista terveysasioista.

Joulukuussa varsinaista kerhokertaa ei ole, mutta silloin kerholaiset voivat ottaa osaa ikäihmisten joulujuhlaan, joka pidetään Naarajärven seurakuntatalolla 13. joulukuuta.

Eila Tarkiainen, Helmi Janhunen, Raili Asikainen ja Hanna Kinnunen olivat mielissään, kun Naarajärvelle saatiin korttelikerho.

– Kun tuossa melkein vieressä asuu, niin tottakai tänne tulee lähdettyä. Varsinkin kun on paljon itsekseen, niin on mukavaa tavata muita aina kun on vain mahdollisuus, Raili Asikainen sanoo.

Asikaisella olisi myös itsellään yksi ohjelmaehdotus kerhoon.

– Voitaisiin pitää runopiiri. Minulla itsellänikin olisi pöytälaatikossa paljon itse kirjoittamiani runoja, joita voisin esittää, jos vain tilaisuus tulee, hän lupaa.

Eila Tarkiainen ja Helmi Janhunen ovat puolestaan innokkaita laulajia, ja toivoivat kerhossa laulettavan mahdollisimman paljon.

– Myös askartelu ja voimistelu kuulostaisivat mukavilta.

Naarajärven korttelikerho kokoontuu Naarajärven seurakuntatalolla joka kuukauden viimeinen maanantai eli seuraavan kerran 31. lokakuuta kello 13–14.30. Kuukauden muina maanantaina ikäihmisten kohtaamispaikkana toimii tuttuun tapaan seurakunnan Ystäväntupa Seunalantiellä.