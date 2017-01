Mystinen Tahiniemen saha elää kuvissa

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen Lehdessä julkaistiin 1.10.2012 juttu otsikolla: Tahiniemen sahasta tuli niukasti tietoa.

Artikkeli liittyi juttusarjaan, jossa lehti yhteistyössä kotiseutuarkiston kanssa julkaisi vanhoja valokuvia Pieksämäeltä.

Tällä viikolla toimitukseen asteli pieksämäkeläinen Toivo ”Topi” Rastas.

Rastas oli asunut 1960-luvulla alle parikymppisenä samalla paikalla, jonne saha oli perustettu tiettävästi vuonna 1925. Toimintansa se lopetti 1930-luvun lamavuosina.

Saha sijaitsi Tahintiellä niin sanotun piparkakkutalon takana olevalla puistomaisella metsäkaistaleella.

Rastaalla oli mukanaan kuva asuintalosta ja sen vieressä olevista kalkkitiilirakennuksesta sekä punertavasta saharakennuksesta.

Puistokaistaleella on yhä pilarit, joiden päällä oletettu saharakennus sijaitsi.

Miljööstä on ottanut kuvan Toivo Rastaan isä Matti Rastas. Kuvaan on merkitty vuosiluvuksi 1957.

Alkuperäinen kuva löytyi sattumalta Hankasalmelta Toivo Rastaan siskon luota. Rastas kertoo, että sisko luuli kyseisessä kuvassa olevan navetta.

– Sanoin, ettei siinä ole mikään navetta, vaan kuva juuri siitä sahasta, jota olen etsinyt.

Rastas arvelee, ettei ihmisillä ole ollut sahasta tietoa, koska siitä ei ole kukaan mitään kertonut.

Hän uskoo, että sahalla on valmistettu tavaraa puutavaraliikkeille.

– Saha oli iso. Muistan, kun juoksimme rakennuksen ullakolla ja siellä kummitteli.

Rastas kertoo, että kaupunki osti kiinteistöt sahan viimeisimmältä omistajalta Jaakko Ruuskaselta. Rastaan kahdeksanhenkinen perhe vuokrasi talon kaupungilta.

Saharakennus on purettu tiettävästi 1950-luvun lopussa tai 1960-luvulla ja päärakennus 1980-luvulla.

– Saha loppui yhtäkkiä. Ei sinne ollut jätetty edes työkaluja. Ullakko kyllä oli siisti.

Nykyään alue on kaavoitettu puistoksi, jossa sijaitsee veneranta. Aikanaan siitä on kulkenut latu.

Puiston omistaa Rusalan osakaskunta. Siitä etelään maaomistajaksi vaihtuu kaupunki. VR:n kivitalojen kohdalla omistusoikeus on Liikennevirastolla.

– Meillä on käynnistämässä Tahiniemen ranta-alueiden asemakaavoitustyö. Tontin omistajien kanssa on tarkoitus keskustella lisämaan hinnasta, jos he haluavat lunastaa rantapuiston osan liitettäväksi tonttiin, kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen sanoo.

Kaavoituksen käynnistämistä ja maanhankinta-asioiden aikataulutusta käsitellään teknisen lautakunnan kokouksessa helmikuussa.