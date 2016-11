Myös eläimen henki on arvokas

Jari Asikainen



Etelä-Savon pelastuslaitoksen Pieksämäen paloasemaryhmä on tehnyt tänä vuonna 11 eläimenpelastusoperaatiota.

Viimeisin tehtävä oli viikonloppuna, kun palomiehet hälytettiin pelastamaan kahta Pieni-Tervasen jäihin pudonnutta hirveä.

– Olemme pelastaneet kaikenlaisia eläimiä: kissoja, koira, hirviä, lehmiä ja hevosia. Kotieläimiä ja villieläimiä pelastetaan suunnilleen yhtä paljon, palopäällikkö Ilpo Hartikainen kertoo.

Klassisin tapaus on puuhun kiivennyt kissa, jonka omistaja hätääntyy eläimen mouruamisesta. Tällaisissa tapauksissa palomies ei suinkaan automaattisesti nouse tikkaille, vaan ensin arvioidaan pelastamisen tarve ja operaatioon liittyvät riskit.

– Pelastustoimen lakisääteinen tehtävä on elämän pelastaminen olipa kyseessä sitten ihminen tai eläin. Näissä tapauksissa meidän täytyy miettiä, onko puussa olevan kissan henki uhattuna ja yleensä se ei ole: suurin hätä on omistajalla, Hartikainen selvittää.

Mahdollisen hengenvaaran lisäksi on arvioitava pelastustehtävän työturvallisuus. Pieksämäellä ei ole nostokoriautoa, vaan palomiehen on noustava tikkaille. Eikä kissa välttämättä lähde palomiehen mukaan vaan pakenee.

– Palomiestä ei laiteta riskeeraamaan omaa terveyttään kissan takia. Yleensä aika tekee tehtävänsä ja kissa tulee itse alas puusta.

Hirven pelastaminen avannosta on vieläkin vaativampi tehtävä. Hirvi kyllä ymmärtää mennä sitä varten sahattuun railoon, mutta pintapelastajan ei parane tippua samaan avantoon.

– Enpä haluaisi olla siinä tilanteessa. Eläin ei useinkaan ymmärrä, että sitä ollaan tultu auttamaan.

Metsästyskoiria on pelastettu muun muassa luolista ja kallionkoloista.

Mikäli pelastustyöhön on jouduttu tilaamaan esimerkiksi kaivinkone, on omistaja tullut vastaan kuluissa. Pelastuslaitos ei veloita tekemästään työstä, mutta koiran omistaja on saattanut maksaa vaikkapa kaivinkonekuskin palkan.

– Tällaisissa tapauksissa on koiran omistaja ensisijaisesti vastuussa. Mutta jos tilanne on sellainen, että koira menehtyy ilman apua, niin olemme tietenkin lähteneet auttamaan.

Joutsenhälytykset ovat vähentyneet vuosien varrella. Hartikaisen mukaan terve joutsen ei lähtökohtaisesti jäädy kiinni, joten palokunnan on arvioitava, mennäänkö hätiin vai annetaanko luonnonvalinnan tehdä tehtävänsä.

– Sellaisiakin tapauksia on ollut, että joutsen lähtee lentoon heti kun palokunta saapuu paikalle.

Toisinaan pelastuslaitosta pyydetään hätiin aivan turhissa tapauksissa.

Eräs soittaja kertoi nähneensä yksinäisen sorsan uiskentelemassa sulassa. Hänen mielestään pelastuslaitoksen olisi pitänyt ottaa se kiinni ja kuljettaa toiseen paikkaan muiden sorsien joukkoon.

Joskus tulee soittoja jopa kauppaan eksyneistä pikkulinnuista.

– Terve maalaisjärki on toisinaan aivan hukassa. Hätäkeskus suodattaa onneksi tällaiset pyynnöt melko tarkkaan, Ilpo Hartikainen toteaa.