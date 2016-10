Muuttuvat sääolosuhteet haastavat sähkö- ja kunnallistekniikkaa

Jari Asikainen

Myrskyiset kelit ovat lisääntyneet viime vuosina selvästi.

Viimeksi Pieksämäellä myrskysi torstain ja perjantain välisenä yönä, ja kyseisen myräkän seurauksena olikin runsaasti sähkökatkoksia.

Suurin osa katkoksista oli vain sekuntien mittaisia, mutta pidempiaikaisiakin katkoksia koitui noin kahteensataan pieksämäkeläistalouteen.

– Vikailmoituksia alkoi tulla puolenyön aikaan ja viimeisetkin saatiin korjattua ennen neljää aamuyöllä, Savon Voiman verkostopäällikkö Pekka Miettinen kertoo.

Miettisen mukaan lyhimmät katkokset johtuvat yleensä siitä, kun myrskyssä heiluvat oksat koskettavat sähköjohtoja.

Suojarele rekisteröi kosketuksen ja kytkee sähköt pois päältä. Automatiikka tarjoaa linjaan sähköä sekunnin kuluttua, ja mikäli oksa ei enää kosketa johtoa, näyttäytyy tapahtuma kuluttajalle sekunnin mittaisena katkona.

Mikäli oksa on vielä paikallaan, tapahtuu seuraava koekäynnistys minuutin kuluttua.

– Sitten siirrytään kaukokäyttöön. Ja jollei sekään auta, lähtevät asentajat töihin.

Myrskyjen aiheuttamat sähkökatkokset aiheuttavat ylimääräistä työtä kaupungin kiinteistövalvonnalle.

Häiriöitä tulee muun muassa kolmivaihesähköä käyttäviin laitteisiin, kuten sairaalan ja terveyskeskuksen paineilmakompressoreille. Myös atk-järjestelmät, ilmastointilaitteet ja ilmanvaihtokoneet saattavat ottaa räpsyistä itseensä.

Torstain ja perjantain väliseen myrskyyn liittyi hetkellinen voimakas rankkasade, mutta kaupungin tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainio ei ole kuullut, että sade olisi aiheuttanut vesivahinkoja kellaritiloihin.

– Nämä vahingot torjutaan varmimmin pitämällä sekä kiinteistöjen että katujen sadevesiviemärit puhtaina, Salovainio kertoo.

Pieksämäen Veden verkostopäällikkö Ari Haikaraisen mukaan Pieksämäen keskustan sadevesiviemärit ovat hyvässä kunnossa moneen muuhun kaupunkiin verrattuna.

– Sadevesi aiheuttaa 1–2 vesivahinkoa vuodessa ja jäteveden tulvimisia tulee suunnilleen saman verran. Verkoston kapasiteetti on riittävä, mutta viemäreitä on toki huollettava. Lisäksi siellä on hiekkaa ja moskaa putkissa, joskin isot sateet huuhtovat niitä aika hyvin, Haikarainen toteaa.

Voimakkaat sateet aiheuttavat pulmia myös jätevedenpuhdistamoille, mikäli verkko ei ole tarpeeksi tiivis. Tuolloin hulevesiä päätyy jäteveden joukkoon ja huonoimmassa tapauksessa veden määrä kasvaa niin suureksi, että likavedet on ohjattava puhdistamon ohi.

– Pieksämäellä näin ei ole tarvinnut tehdä pitkään aikaan. Jätevesiverkoston saneeraaminen aloitettiin vuonna 1987 ja sen jälkeen verkostoa on uusittu 1–3 kilometrin vuosivauhdilla.

Pieksämäen jätevedenpuhdistamon mitoitusvirtaama on 8 000 kuutiota vuorokaudessa, mutta puhdistamo hoitaa hyvällä tuloksella vielä 12 000–14 000 kuution virtaumat.

– Ennen saneerausta tuli puhdistamoon suurimmillaan yli 20 000 kuution virtaamia ja tuolloin täytyi Pieksämäelläkin turvautua ohituksiin. Enää niin ei kuitenkaan tarvitse tehdä, Haikarainen toteaa.