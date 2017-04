Teksti: Jaana Virtanen

Kuva: Pauli Asikainen

Kevään merkit ovat jo selvästi näkyvissä. Pieksämäelle on saapunut jo osa tänne vuosittain palaavista muuttolinnuista. Viimeksi on nähty tiistaina 11.4. Luonto-Liiton kevätseurannan mukaan punakylkirastas. Peippo nähtiin jo maaliskuun viimeisenä päivänä.

Kurki on nähty huhtikuun ensimmäisenä päivänä Hietakylässä Jäppilässä. Kasveista kielo on havaittu viikko sitten kantakaupungissa Uuden kirkon pihassa.

Lue lisää keskiviikon Pieksämäen Lehdestä.