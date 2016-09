MPY rakentaa Pieksämäelle nopeampaa verkkoa

Jesse Kuparinen

Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen Haka Oy ja MPY Palvelut ovat solmineet sopimuksen keskustaan ja Naarajärven alueelle toteutettavasta laajakaistahankkeesta.

Hankkeen myötää Hakan vuokra-asunnot ja kaupungin kiinteistöt saavat entistä nopeammat kuituliittymät, kaapelitelevisiolähetykset ja laajakaistapalvelut. Hakan vuokra-asunnot ja kaupungin kiinteistöt muodostavat kuitenkin vain verkon perusteet.

Verkon alueella asuu noin 14 000 ihmistä, ja alueen kiinteistöjen onkin mahdollista liittyä MPY:n valokuituverkkoon. Lisäksi verkkoa voidaan tarvittaessa rakentaa myös suunnitellun rungon ulkopuolelle.

– Ennakkomarkkinointi alkaa syksyllä ja rakentaminen täsmentyy kysynnän mukaan. Jos halua valokuituverkolle on, toivomme aktiivisuutta. Verkon rakentaminen jälkikäteen tulee asiakkaalle huomattavasti kalliimmaksi kuin rakentaminen tässä yhteydessä, kertoo MPY Palveluiden myyntijohtaja Juho Putkonen.

Kuituliittymien tulisi olla valmiina vuoden 2019 loppuun mennessä.

Urakointi on jo alkanut Naarajärven eteläisellä alueella. Vuonna 2017 suunnitteilla on rakentaminen Kontiopuiston, Savontien ja Yläristin alueilla, vuonna 2018 taas Tahiniemessä ja Vekselinperällä.

Viimeisenä sopimuksen alueista toteutettaisiin teollisuusalue ja muut yksittäiset kohteet vuonna 2019.

Rakentamisen aikatauluista voidaan kuitenkin tarvittaessa joustaa kumpaankin suuntaan.

– Ajan myötä on tavoitteena laajentua sovittujen alueiden ulkopuolelle. Kaupungin tavoitteena on kuitenkin saada mahdollisimman moni nopean verkon yhteyteen, Putkonen selostaa.

Laajakaistahanketta toteutetaan samanaikaisesti sähköverkon maakaapeloinnin kanssa.

– Laajakaistaa rakennetaan samalla kun katuverkon pylväissä olevat sähkö- ja valaistuskaapelit poistetaan ja kaapeloidaan maahan, kertoo Pieksämäen kaupungin tekninen johtaja Tapani Mähönen.

Valokuituliittymien uskotaan parantavan mahdollisuuksia Soneran vanhoihin kuparikaapeleihin verrattuna monin eri tavoin.

– Nämä voivat mahdollistaa digikansalaisen palvelut, etätyön tekemisen ja yrittäjyyden omasta kodista. Valokuituverkko palvelee alueen yrityksiä mahdollistaen muun muassa tehokkaasti kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamisen Etelä-Savosta, kertoo MPY Palveluiden toimitusjohtaja Pekka Mettälä.

Lisäksi kotitalouksissa nähtävien televisiokanavien määrä kasvaa kaapeli-tv:n myötä ja HD-kanaviin pääsee käsiksi yhä useampi.

Kaupunki ja Haka maksavat laajakaistahankkeesta keskinäisen sopimuksen mukaisen liittymismaksun ja palveluiden kuukausimaksut.