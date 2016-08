Mökkikauppa on piristynyt hintojen laskun myötä

Hanna Moilanen

Mökkikauppa on käynyt Pieksämäellä kuluvana vuonna rivakammin edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden alusta kesäkuun loppuun yltävän tilaston mukaan mökkejä on myyty kiinteistönvälittäjien kautta 10 kappaletta. Edellisenä vuonna vastaavalla ajalla myytiin 6 mökkiä. Tilastossa eivät näy mökkien omistajien itsenäisesti myymät kohteet.

– Nyt on myyty eniten edullisia, mummonmökkityyppisiä kuivan maan kohteita, kiinteistönvälittäjä ja yrittäjä Jaana Väisänen Kiinteistömaailma Pieksämäestä sanoo.

Kaupan piristymistä selittää paikallisten kiinteistönvälittäjien mukaan hintatason lasku.

Hintahaitari Pieksämäellä tänä kesänä myydyissä mökeissä on ollut 27 000 eurosta 195 000 euroon. Halvimmillaan kuivan maan mökin voi saada jopa alle 20 000 eurolla. Hintojen lasku näkyy erityisesti vähän arvokkaammissa kohteissa.

– Jos vuosi sitten pystyi pyytämään tasokkaammasta mökistä 150 000 euroa, niin nyt puhutaan korkeintaan 130 000 eurosta, Väisänen arvioi.

Pieksämäellä kysyntää riittää varustetasoltaan erilaisille mökeille. Rantakohteet kiinnostavat, mutta toisaalta myös kuivan maan mökkejä ostetaan.

– Osa ihmisistä ajattelee edelleen, että mökki saa olla mökki eli siellä ei tarvitse olla kaikkia mukavuuksia, hiljattain yrittäjänä aloittanut Heidi Viinikainen Kiinteistönvälitys Asuntoasioista sanoo.

Jaana Väisäsen mukaan kyselyjä on tullut tänä vuonna eniten eteläsuomalaisilta ostajilta.

– Hintataso on eteläsuomalaisten näkökulmasta todennäköisesti sen verran alhaisempi tällä seudulla, että sen vastineeksi ollaan valmiita ajamaan pidempää matkaa mökille, Väisänen arvioi.

Järvenrantamökkien ja -tonttien ostajia kiinnostavat Väisäsen mukaan kulkuyhteydet isompiin vesistöihin. Moni mökin ostaja arvostaa tänä päivänä luonnonvaraista mökkipihaa, jossa ei tarvitse ryhtyä suurempiin pihatöihin mökille saavuttaessa.Tasokkaampia mökkejä hakevat odottavat, että mökissä on sähköt sekä vesi- ja viemäriasiat kunnossa.

– Oman paikkakunnan asukkaille mökin sijainti on tärkeä. Mökki halutaan läheltä keskustaa, jotta voidaan asua siellä kesällä ja käydä vaivattomasti töissä, Väisänen arvioi.

Asuntokaupan puolella on tällä hetkellä edellistä vuotta hiljaisempaa. Kiinteistönvälittäjien hintaseurantapalvelun mukaan asuntoja myytiin Pieksämäellä tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Esimerkiksi kerrostalohuoneistoja myytiin tänä vuonna tammi-kesäkuussa 35 kappaletta. Viime vuonna kerrostalokohteita liikkui samalla ajalla 42 kappaletta. Rivitaloasunnoissa vastaavat luvut olivat 8 tänä vuonna ja 17 viime vuonna. Omakotitaloja on myyty tänä vuonna 18, kun taas viime vuoden tammi-kesäkuussa niitä myytiin 23.

Kerrostalokohteiden keskineliöhinta on pudonnut Pieksämäellä viime vuoden 860 eurosta 703 euroon. Rivitaloissa hinnan pudotus on ollut vielä huimempi. Rivitaloasunnon keskineliöhinta on enää 784 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 1 008 euroa.

Omakotitaloissa keskineliöhinta on asettunut 1 000 euron paikkeille. Siinä ei ole tapahtunut isoa muutosta viime vuoteen verrattuna.

Pieksämäen kiinteistönvälittäjistä Asuntokimara ei ole mukana Kiinteistönvälittäjien hintaseurantapalvelussa eli heidän myymänsä kohteet eivät näy tilastoissa.