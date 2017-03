Mitä miettii Virtasalmi?

Palveluiden katoaminen vei virtasalmelaiset ehdokaslistoilta

Jorma Ylönen

Virtasalmi on esimerkki siitä, kuinka kuntaliitokset ja väen väheneminen kyläkunnilta vaikuttaa paikalliseen päätöksentekoon.

Vielä vuoden 2000 kuntavaaleissa virtasalmelaiset valitsivat omaan valtuustoonsa 17 valtuutettua 35 ehdokkaan joukosta.

Virtasalmen äänestysprosentti, 64,4, oli tuolloin korkein koko seutukunnalla.

Nyt huhtikuun vaaleissa Virtasalmelta ei ole enää yhtään ehdokasta minkään puolueen listalla.

Ekin Muovin hallituksen puheenjohtaja Erkki Lappi on lähdössä korjauttamaan hammastaan kaupunkiin. Virtasalmella ei hammaslääkäriä enää ole.

Lappi arvelee, että Virtasalmella vallitsee jonkin sortin apatia poliittisen vaikuttamisen suhteen.

– Surkeaahan tämä on. Täältä ovat kaikonneet melkein kaikki palvelut, ja niiden mukana on kadonnut into vaikuttaa Pieksämäen asioihin.

Lappiakin on kysytty moneen kertaan ehdokkaaksi, mutta hänellä ei ole aikaa paikallispolitiikan rientoihin. Luottamustehtävät Etelärannan työmarkkina-asioissa vievät miestä Helsinkiin niin tiheään.

– Ei minulla tosin olisi intoakaan puoluepolitiikkaan paikallistasolla.

Lappi ei ole kuitenkaan toivoton Virtasalmen tulevaisuuden suhteen.

– Se tosin on enemmän talkoohengen varassa, mutta nythän näyttää siltä, että kyläyhdistyksen toiminta on virkoamassa. Jossakin vaiheessa mentiin ehkä liian pitkälle toiseen suuntaan ja kuviteltiin, että kunta huolehtii ihan kaikesta.

Ankeleelta aikanaan kirkonkylälle muuttanut Antti Taavitsainen pitää hölmöläisten hommana tapaa, jolla Virtasalmen asioita on järjestelty.

– Ainakin terveysaseman siirto Kivitaskuun oli järjetöntä. Siellä on niin ahtaat tilat, että kun ihmiset istuu vastakkain käytävällä odottamassa, niin polvet kolkkaa toisiinsa.

Taavitsainen ei ihmettele, miksi Virtasalmelta ei ole ehdokkaita.

– Eikös ne nykyisetkin äänestäneet tämän hävityksen puolesta, vaikka hanttiinhan niiden olisi pitänyt laittaa. Kyläläiset taisivat murahtaa niille, ja siksi ne eivät enää lähteneet ehdolle.

Kaikesta huolimatta Taavitsainen aikoo kuitenkin äänestää.

– Aina olen äänestänyt, ja niin teen nytkin. Nuoremmista en tiedä, viitsivätkö ne enää.

