Mika Kojonkoski puhuu urheilujohtamisesta

Aku-Pekka Mölsä

Torstaina huhtikuun 20. päivä kulttuurikeskus Poleenissa järjestettävässä Urheilujohtamisen Tulevaisuus -Foorumi 2017 -tapahtumassa lavalle nousee alan eturivin asiantuntijoita.

Alustavan puhujalistan mukaan nimekkäin heistä on Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Lisäksi mukana ovat taitoluistelun Euroopan mestari, kauppatieteiden maisteri Laura Lepistö, Turun ammattikorkeakoulun urheilujohtamisen lehtori Jaakko Haltia, European Fighting Challenge- vapaaotteluorganisaation toimitusjohtaja Jarno Kukila, LähiTapiolan yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Arto Heinonen ja Pieksämäen kaupungin kehitysjohtaja Kari Koistinen.

Tilaisuuden juontaa kauppatieteiden tohtori, urheilumarkkinoinnin asiantuntija, Arto Kuuluvainen.

Seminaarin teemoja ovat muun muassa sosiaalinen media, urheilumarkkinointi, kansainvälisen urheilubisneksen lanseeraus, yhteiskuntavastuu ja sen urheiluseuroille tarjoamat mahdollisuudet sekä ihmisten johtaminen ja motivointi.

Tilaisuuden mahdolliset tuotot menevät pieksämäkeläisen junioriurheilun hyväksi.

Tilaisuus toimii samalla lähtölaukauksena Pieksämäen suunnitelmalle nostaa liikunta vahvasti kaupungin markkinoinnin keskiöön.

– Mielestäni kaupungin maine on liian huono siihen nähden, että Pieksämäellä on paljon mahdollisuuksia. Liikunta ja urheilu ovat hyviä työvälineitä maineen parantamiseksi. Pieksämäellä fasiliteetit ovat todella hyvät. Pieksämäkihän panostaa liikuntaan yhtenä kaupungin vetovoimatekijänä, Kuuluvainen kertoo.

Kuuluvaisen vanhemmat asuvat Pieksämäellä, joten kaupunki on hänelle entuudestaan tuttu.

Lipunmyynti tapahtumaan alkaa tammikuussa 2017.