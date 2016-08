Metsäkanalintukannat selville normaalia aiemmin

Jari Asikainen

Lämpimän kevään vuoksi riistakolmioiden kesälaskenta järjestetään tänä vuonna jo 23.7.–2.8. Suotuisina keväinä poikueet kasvavat ja leviävät normaalia aiemmin, joten aikaistetulla laskenta-aikataululla päästään tarkempiin tuloksiin lintukantoja arvioitaessa.

Pieksämäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Ilkka Kinnunen odottaa tälle kaudelle pienoista elpymistä kahden huonon vuoden jälkeen.

– Kevätkesä oli aika hyvä, joskin taas sattui kylmä kausi huonoon aikaan. Onneksi tämä kausi ei kuitenkaan ollut yhtä pitkä ja kylmä kuin viime vuosina. Tilanne on parempi kuin viime vuonna, näin ovat maastossa paljon liikkuneet ihmiset arvioineet, Kinnunen kertoo.

Riistakolmiolaskennan tulosten perusteella ratkaistaan metsäkanalintujen tulevan syksyn metsästysajat.

Riistakolmiot.fi -palvelun kautta 2.8. palautetut tulokset ehtivät vielä mukaan syksyn metsästysaika-asetuksen valmisteluun. Postin kautta palautettaessa laskentatulokset kannattaa postittaa viimeistään 31.7.2016.

Jos laskentaa ei pysty järjestämään 2. elokuuta mennessä, on laskenta hyvä kuitenkin tehdä mahdollisimman pian. Myöhemminkin elokuun aikana laskettujen kolmioiden tulokset ovat tärkeitä. Jokainen laskettu kolmio parantaa tulosten luotettavuutta ja antaa tietoa oman alueen kanalintutilanteesta.

– Luonnonvarakeskus tekee tuloksista yhteenvedon ja julkaisee kanta-arviot ja rauhoitussuositukset todennäköisesti elokuun puolivälin tietämissä, Kinnunen sanoo.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä. Laskennan suorittavat vapaaehtoiset metsästäjät.

Viime kesänä koko maassa laskettiin noin 6 000 laskijan voimin ennätykselliset yli tuhat kolmiota. Kesälaskennassa keskitytään metsäkanalintuihin (metso, teeri, pyy ja riekko) ja talvella lasketaan riistanisäkkäiden jäljet.

– Pieksämäen riistanhoitoyhdistyksen alueella on viisi riistakolmiota, joista neljä lasketaan aktiivisesti, Kinnunen kertoo.

Viime vuosina on käynyt usein niin, että varhaisen ja lämpimän kevään jälkeen on kesäkuuhun sattunut hyvin kylmä kausi. Kylmällä kelillä ei hyönteisiä riitä ruoaksi asti, minkä lisäksi pelkkä kylmyys ja kosteuskin verottavat linnunpoikasia.

Kinnusen mukaan lämpimät kesät kuitenkin korjaavat tilannetta verrattain nopeasti.

– Jos sattuu pari–kolme hyvää kesää peräkkäin, niin kannat ovat taas vahvat, hän toteaa.

Tiedemaailmassa on esitetty sellaisiakin arvioita, että ilmastonmuutos hävittäisi ajan myötä teeren ja metson Suomesta kokonaan. Kinnunen ei itse ole näin pessimistisellä kannalla.

– Minä uskon, että luonto sopeutuu ja linnut aikaistavat munintaansa.

Vesilintukantoihin kylmät kaudet eivät vaikuta, kuten eivät myöskään useamman poikueen kesässä tekevään kyyhkyyn.

– Vesilintukannat heittelevät nopealla syklillä ja määriin vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon niitä metsästetään muissa maissa. Nyt puhutaan, että vesilintukannat olisivat viime vuotta huonommat, mutta kyyhkyset taas olisivat lisääntyneet. Kyyhkykannat ovatkin kasvaneet tasaisesti jo pitkään.

Kyyhkyjahti ei kuitenkaan pärjää vesilintujahdille suosiossa. Tämä johtuu siitä, että kyyhkyjahti on hyvin paikallista ja tuloksekkainta pelloilla ja kesantopelloilla.