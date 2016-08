Metsäkanalintukannat edelleen alamaissa

Jari Asikainen

Metsäkanalintukannat ovat taantuneet edelleen. Viime vuoteen verrattuna kannoissa näkyy aavistuksenomaista nousua, mutta pidempiaikainen keskiarvio on laskusuunnassa.

– Tällekin kesäkuulle sattui kylmä jakso, mutta se ei ollut onneksi niin paha kuin viime vuonna. Mutta kun kanta viime vuonna romahti, niin eipä niitä poikasia voi kovin paljoa tulla, varsinkin kun kelit olivat nytkin aika huonot, Pieksämäen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Ilkka Kinnunen toteaa.

Kinnusen mukaan nyt tarvittaisiin 3–5 hyvää kesää, että metsäkanalintukannat kohenisivat selkeästi.

– Vielä kolme vuotta sitten tilanne oli varsin hyvä, mutta silloinen lintukanta oli monen hyvän peräkkäisen kesän ansiota.

Heikentyneiden kantojen vuoksi metsäkanalintujen metsästystä rajoitetaan useilla alueilla Suomessa. Valtakunnalliset rajoitukset eivät kuitenkaan koske Etelä-Savoa, vaan metsoa, teertä ja pyytä saa täällä metsästää normaalisti 10.9.–31.10. välisenä aikana.

Rajoitukset painottuvat pääsääntöisesti pohjoiseen ja astuvat voimaan heti naapurimaakunnissa: esimerkiksi teeren metsästysaika loppuu 10.10. Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

– Pieksämäellä ei ole rajoituksia, elleivät sitten metsästysseurat ole asettaneet niitä itse. Suosituksena kuitenkin on, että naaraslintuja pyritään säästämään, yksi ukkoteeri tai ukkometso kun pystyy hoitelemaan useamman naaraan.

Kinnusen mukaan Pieksämäellä jahdataan metsäkanalintuja niin vähän, että sillä ei ole vaikutusta kantojen vahvuuteen – ainakaan näillä rajoituksilla ja tällä aktiivisuudella.

– Loppujen lopuksi innokkaita kanalinnustajia on vähän ja kiihkeimmät heistäkin lähtevät pohjoiseen metsälle. Oman seurani alueella ammutaan syksyssä 15–20 teertä ja puolenkymmentä metsoa. Uskon, että määrä on samaa luokkaa aika monessa seurassa.

Pohjois-Suomeen metsästäjiä vetävät täkäläisiä pusikoita mukavammat maastot, jotka ovat samalla myös metsojen mieleen. Toinen tärkeä seikka on hirvikärpästen puuttuminen, joskin kyseinen laji leviää koko ajan vauhdilla pohjoisemmaksi.

– Ja onhan se samalla lomamatka, muutama päivä tai viikko pois arjesta.

Pieksämäen riistanhoitoyhdistykselle myönnettiin tälle syksylle 161 hirvilupaa. Viime vuoteen verrattuna lupia tuli 16 enemmän.

Hirvenmetsästys on ollut pitkään liian urosvoittoista. Syynä on metsästyslaki, jonka mukaan hirvilehmä, jota vasa seuraa, on aina rauhoitettu. Tällaisen lehmän ampuminen on vienyt tekijän automaattisesti käräjille, vaikka emä olisi jättänyt vasansa pidemmänkin matkan päähän.

– Se on johtanut siihen, ettei hirvilehmiä oikein uskalleta ampua, vaikkei näillä olisi vasojakaan. Jos vasasuoja poistettaisiin, metsästyksen sukupuolijakauma korjaantuisi. Eikä kukaan kuitenkaan ammu tahallaan lehmää, jolla on vasat mukana.

Hirvijahti on perinteisesti alkanut syyskuun viimeisenä lauantaina. Ensi vuonna jahti siirtyy lokakuun toiselle lauantaille, koska hirvien kiima-aika halutaan rauhoittaa.

– Sekin säästää uroshirviä, sillä kiimainen sonni ei välitä koirasta, vaan antaa haukuttaa itseään vaikka kuinka pitkään. Isot sonnit ammutaan nyt metsästyksen alkupäivinä, Kinnunen selittää.