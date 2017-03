(Kuva: Saku Tiainen)

Pieksämäkeläislähtöinen Mariella Pudas lauloi itsensä jatkoon The Voice of Finlandissa viime viikolla. Yö-yhtyeen Olli Lindholmin joukkueessa kisaava Pudas vakuutti valmentajansa sekä vierialevan tuomari Robinin.

Kaksintaistelussa Pudas lauloi yllättäen duo Piia Hiukkaa ja Anu Hännistä vastaan.

– Siinä vaiheessa kun Olli kertoi minun laulavan Anun ja Piian duoa vastaan, oli ensimmäinen ajatukseni, että miksi juuri minä. Duo on uusi juttu The Voice of Finlandissa ihmettelin kovasti miten duoa ja sooloa voidaan edes verrata. Myöhemmin tajusin, että tämähän meni ihan niin kuin pitikin. Kolme vahvaa ja samanhenkistä naista, iso biisi ja loistavat puitteet tehdä muutenkin hieno esitys, Pudas kertaa tuntojaan ennen kaksintaistelua.

Mariella ja hänen kilpakumppaninsa saivat laulettavakseen vaativan Whitney Houstonin One moment in time –kappaleen.

Tähtivalmentajat vaikuttuivat erityisesti Pudaksen osuudesta.

– Siellä kajahti kaikki nuotit just oikeisiin paikkoihin. Ja Mariella, sä vedit sellaisen taistelun, että ihan kuin suakin olisi ollut siellä kaksi, totesi laulaja ja tähtivalmentaja Anna Puu.

Pudas itse myöntää, ettei uskaltanut haaveilla jatkopaikasta.

– Se asetelma tuntui aivan ylitsepääsemättömän vaikealta. Sain kuulla jälkikäteen, että ketään muuta ei olisi voinut edes ajatella duoa vastaan ja pidän sitä isona luottamuksen osoituksena.

