Mänty ruhjoi autoa parkkipaikalla – auton omistaja joutui maksumieheksi

Jari Asikainen

Viime vuonna 8. huhtikuuta riehunut Suoma-myrsky tuli kalliiksi naarajärveläiselle Veli Jantuselle.

Tuuli katkaisi reippaankokoisen männyn keskeltä poikki, ja latvus putosi Jantusen auton päälle. Jantunen asuu Hanhitiellä kaupungin vuokra-asunnossa, joten hän oletti, että kaupunki korvaa autoon tulleet vahingot, semminkin, kun mäntykin sijaitsi kaupungin maalla.

– Terve mänty ei katkea rungosta vaan kaatuu juurineen päivineen. Eikä tuultakaan ollut kuin arviolta kaksikymmentä metriä sekunnissa, hän arvioi.

Auton korjaaminen maksoi lähemmäs 3 000 euroa. Jantunen otti yhteyttä kaupunkiin, mutta siellä sanottiin, ettei vahingon korvaaminen kuulu kaupungille. Kaupungilla ei kuulemma ole myrskyvakuutusta.

– Sanoivat, että jos puu ei ole laho tai muuten huonokuntoinen, niin korvaukset menevät vastapuolen vakuutuksista. Onko minun siis otettava sen takia kasko, että voin pitää autoani parkkipaikalla, Jantunen kysyy.

Jantusen auto joutui samanlaisen onnettomuuden uhriksi kolme ja puolta vuotta aiemmin samalla parkkipaikalla. Tuolloinkin männystä katkesi latvus ja se putosi Jantusen auton päälle rikkoen muun muassa kattoluukun.

Jantusta ihmetyttää eniten se, että tuolloin kaupunki korvasi vahingon täysimääräisenä ja ilman riitelemistä.

– En käynyt tuolloin tutkimassa kyseisen puun kuntoa tarkemmin. Ihan samalta se näytti nopeasti katsoen kuin tämäkin, hän sanoo.

Jantunen otti tuoreemman tapauksen tiimoilta yhteyttä lakimieheen, mutta tämä ei uskaltanut lähteä ajamaan asiaa.

– Hän sanoi, että tälle asialle me emme taida mahtaa mitään. Meneekö tämä suoraan lakipykälien mukaan, eikö inhimillisyydelle ole ollenkaan sijaa?

Jantunen on suunnitellut kirjoittavansa oikeusministeri Jari Lindströmille.

– Olisi mukava nähdä, mitä hän on tästä tapauksesta mieltä, sillä minun oikeustajuuni tämä ei mahdu. Mihin minä autoni ajan aina kun myrsky on tulossa, oven eteenkö?

Jantunen haastaa muutkin ihmiset miettimään näitä asioita.

– Minä jouduin maksumieheksi, vaikka minulla ei ole koko asiaan osaa eikä arpaa. Kolme tonnia on iso raha sairauseläkkeellä olevalle miehelle.

OP Vakuutus Oy:n korvauspäällikkö Kirsi Yrttiahon mukaan lähtökohta tällaisissa tapauksissa on, että vahingon kärsijä vastaa vakuutuksista itse.

Maanomistaja voi joutua korvausvastuuseen, mikäli tämän toimintaan liittyy huolimattomuutta tai piittaamattomuutta, eli jos puu on ollut silminnähden huonokuntoinen.

– Tällöin on täytynyt voida nähdä selvästi ulospäin, että puu on ollut huonokuntoinen. Jos puu on ollut terveen näköinen, ei tällaista vastuuta synny, Yrttiaho sanoo.

Kiistatilanteissa pyydetään lausuntoa metsurilta, puutarhurilta tai muulta alan ammattilaiselta. Yleensä lähtökohta on, että sen, joka vaatii korvausta, on näytettävä tuottamus tai huolimattomuus toteen.

– Tässä tapauksessa laaja kasko olisi kattanut autolle koituneet vahingot. Taloyhtiöllä voi olla tämänkaltaisten onnettomuuksien varalle vastuuvakuutus, mutta korvauksien saaminen sitä kautta edellyttää aina huolimattomuutta tai virhettä, Yrttiaho sanoo.

Kaupungin teknisen johtajan Tapani Mähösen vastaus on likimain identtinen Yrttiahon vastauksen kanssa.

– Kaupungilla on vastuuvakuutus tällaisia vahinkoja varten, mutta korvauksiin vaaditaan aina tuottamuksellinen syy, hän toteaa.

Mähösen mukaan ensimmäinen tapaus meni syystä tai toisesta perusteettomasti läpi. Puun kuntoa ei tuolloin edes tutkittu, vaan kaupunki maksoi korvaukset automaattisesti.

– Neuvon kaikkia auton omistajia hankkimaan sellaiset vakuutukset, jotka korvaavat myös tämänkaltaiset vahingot. Tilanne on samankaltainen hirvikolareidenkin kanssa: jollei vakuutuksesi kata hirvikolareita, et saa korvauksia mistään muualtakaan.

Maanomistajan vastuu lahoista tai huonokuntoisista puista ulottuu yleisille metsäteille asti.

Jos henkilö parkkeeraa autonsa yleisen metsäautotien varteen ja auton päälle kaatuu huonokuntoinen puu, saattaa metsänomistaja joutua korvausvastuuseen.

– Mutta jos henkilö menee metsään kävelemään ja jää lahon puun tai oksan alle, ei siitä voi enää syyttää metsänomistajaa. Ei voida edellyttää, että metsänomistaja käy tarkistamassa jokaisen puun kunnon, Kirsi Yrttiaho selittää.

Sama koskee omakotitalotontteja. Vierailijoiden turvallisuus on taattava sellaisilla alueilla, joissa heidän voi olettaa liikkuvan.

– Mutta jos vahinko tapahtuu sellaisella alueella, jonne vieraalla ei ole periaatteessa mitään asiaa, on tilanne toinen.