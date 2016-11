Maaselän päiväkotia ei aiota peruskorjata

Jorma Ylönen

Maaselän päiväkodin nykyisiä tiloja ei peruskorjata, vaan päiväkodin toiminta siirretään toisiin tiloihin.

Päiväkodin kiinteistö Seunalantiellä on 40 vuotta vanha, eikä sitä ole peruskorjattu sen historian aikana.

– Sanoisin, että rakennus on täysinpalvellut. Rakennus on alkuperäisessä kuosissaan, ja sen korjaaminen tämän päivän päiväkotitoiminnan edellyttämään kuntoon veisi niin paljon rahaa, että se kannattaa sijoittaa varmasti johonkin muuhun, sivistysjohtaja Kari Koistinen sanoo.

Kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio on samalla linjalla kuin Koistinen.

– En pidä raskaan korjauksen tekemistä nykyiseen päiväkotiin järkevänä, Raitio sanoo.

Myös uuden päiväkodin rakentamista on pohdittu, mutta todennäköisin vaihtoehto on päiväkodin toiminnan siirtäminen Kanttilaan.

– Meidän on syytä pitää Kanttila mahdollisimman hyvin miehitettynä, Reijo Raitio sanoo.

Päiväkotia on sijoiteltu entisen kirjaston ja samasta kerroksesta todennäköisesti vapautuvien toimistotilojen paikalle. Tilaa on noin 500 – 600 neliötä.

– Päiväkodin tuleva sijainti on kiinni siitä, mitä päätöksiä valtuusto investointien suhteen tekee. Jos se ei halua päiväkotia Kanttilaan, sitten on pohdittava muita vaihtoehtoja.

Valtuusto päättää investointiohjelmasta vähän ennen joulua valtuuston budjettikokouksessa. Investoinnit ovat esillä myös valtuustoseminaarissa, joka pidetään 22. marraskuuta.

Koulutuslautakunnan esityksessä Maaselän päiväkodin tilatarpeisiin on varattu ensi vuodelle 350 000 euroa ja seuraavalle vuodelle 600 000 euroa.

Jos päiväkoti päätetään sijoittaa Kanttilaan, tilojen suunnittelu aloitetaan heti ensi vuoden alussa.

– Ensi vuoden syksyllä remontti olisi käynnissä, ja päiväkoti voisi muuttaa uusiin tiloihin kesällä 2018, Raitio kertoo.

Kanttilasta vapautunee runsaasti tilaa myös alakerrasta, sillä siellä sijaitsevan perheneuvolan on määrä muuttaa keskustaan pääterveysaseman ja sairaalan yhteyteen entisiin leikkaussaleihin saneerattaviin tiloihin.

– Myös tämä muutos on kiinni investointiohjelman hyväksymisestä, Reijo Raitio sanoo.

Perheneuvolan muuttoon on ensi vuoden investointiohjelmassa varauduttu 650 000 eurolla.