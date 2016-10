Maaselän koulu remonttiin sisäilmaongelmien vuoksi

Jari Asikainen



Maaselän koulu joutuu remonttiin sisäilmaongelmien vuoksi.

Koulun luokkatiloissa on havaittu hajuhaittoja parin viime vuoden aikana ja niiden aiheuttajat halutaan nyt selvittää.

Joensuulainen Insinööritoimisto 2K Oy teki rakennukseen tänä keväänä perusteellisen kuntotutkimuksen. Kaupungin kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio kertoo, että toimenpiteisiin ryhdytään jo tänä syksynä.

Näitä ovat muun muassa salaojien puhdistus ja niiden toimivuuden varmistaminen, ilmanvaihtokanavien ja -koneiden huolto ja puhdistus sekä ilmanvaihdon säätäminen koko rakennuksen osalta.

– Lisäksi niissä luokkatiloissa, joissa tunkkaista hajua on havaittavissa, käydään läpi seinien ja ala- ja yläpohjien liittymät. Tarvittaessa liittymät tiivistetään kohteeseen sopivalla massalla, Raitio selittää.

Samalla on tarkoitus hankkia joihinkin luokkiin kokeiluluontoisesti viherseinä tai ilmanpuhdistin ja katsoa, parantavatko ne käyttäjien mielestä ilman laatua.

– Samalla tarkistetaan ilmanvaihdon käyntiajat ja kiinnitetään erityistä huomiota siivoustasoon. Koulun toimintaan nämä toimenpiteet eivät vaikuta.

Korjaustoimet jatkuvat kesällä 2017. Tuolloin korjataan tai uusitaan tuulikaappien, käytävän ja ruokalan ulkoseinät kokonaisuudessaan ikkunavyöhykkeen alareunaan saakka.

Samalla tarkistetaan seinien ja ala- ja yläpohjien liittymät koko rakennuksesta, sekä rakennuksen vierustan sorastus- ja rakennekerrokset. Syyniin joutuvat myös tiettyjen paikkojen lämpö- ja routaeristeet.

– Yläpohja ja vesikatteet tarkistetaan ja mahdolliset vauriot korjataan. Tämän hetken tilanne on tosin se, että havaittavia tai merkittäviä vaurioita ei yläpohjassa ja vesikatteessa ole.

Kesällä tehtävien korjaustoimien kustannusarvio on 300 000 euroa. Korjausesitykset ovat menossa ensi vuoden investointiohjelmaan ja asiasta päätetään kaupunginvaltuustossa.

Raitio tähdentää, että osa edellä mainituista toimenpiteistä on normaaleja huolto- ja kunnossapitotöitä. Niitä on tehty ja tehdään nytkin normaalisti, mutta samalla käydään koulurakennus lävitse kohta kohdalta.

– Näin eliminoimme kaiken, millä voi olla vaikutusta rakennuksen sisäilmaan. Myös kalusteisiin, varusteisiin ja tekstiileihin on kiinnitettävä huomiota ja tarvittaessa ne on puhdistettava tai jopa hävitettävä.

Maaselän koulun vanha osa on rakennettu vuonna 1981 ja uusi osa kymmenkunta vuotta myöhemmin.

Rakennusta on remontoitu matkan varrella säännöllisesti, esimerkiksi tasakatto muunnettiin kaatavaksi huopakatoksi jo maalaiskunnan aikana.

– Tässä vaiheessa ei puhuta isosta rahallisesta satsauksesta Maaselän koulun kohdalla. Mutta jos näillä toimilla päästäisiin 5–6 vuotta eteenpäin, olisi se hieno asia, Raitio toteaa.

Hänen mukaansa tuon ajankohdan tienoilla koulutoimi joutuu muutenkin nostamaan Maaselän koulun tapetille. Koulun tilantarve on laskettava ja pohdittava, tarvitseeko rakennusta jollain tavalla päivittää.