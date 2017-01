Lyhyestä kokouksesta jäi käteen kaksi valtuustoaloitetta

Jari Asikainen

Pieksämäen kaupunginvaltuuston tiistaisen kokouksen asialista oli lyhyt eikä sisältänyt mitään suurempia asioita. Pääasiaksi jäi kaksi valtuustoaloitetta.

Risto Ockenström (kesk.) teki aloitteen kyläasiamiehen palkkaamisesta. Hänen lisäkseen aloitteen oli allekirjoittanut kuusitoista valtuutettua.

Aloitteessa esitetään, että valtuusto myöntäisi määrärahan, jolla kaupunginhallitus voisi palkata työntekijän vastaamaan kylien ja muiden kaupungin osa-alueiden palvelujen ja asukastoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä.

Aloitteessa todetaan, että kaupungilla ei ole tämänkaltaista toimijaa lainkaan.

Aikanaan maalaiskunnan palveluksessa oli maaseutuasiamies, joka edisti päätoimisesti kylien palveluja ja kehittämistä. Kunnallisen maaseutuasiamiehen jäätyä eläkkeelle ei kaupunki nimennyt kyseistä tehtävää kenellekään, aloitteessa todetaan.

Kyläyhdistykset ja aktiiviset kansalaiset perustivat vuonna 2012 Pieksämäen kylät ry:n, joka on hankerahoituksen turvin palkannut kyläasiamiehen vastaamaan tästä työstä. Kehittämistyötä on tehty pian viisi vuotta ulkopuolisella rahoituksella ja talkootyöllä.

Valtuustoaloitteessa todetaan, että hankerahoitus ei ole pysyvä keino rahoittaa työntekijän palkkaamista.

Pieksämäen kylät on hakenut kaupungilta toimintatukea, jolla turvataan työntekijän palkkaamismahdollisuus hankerahoituksen päättymisen jälkeen. Kaupunki voi halutessaan tukea Pieksämäen kylien toimintaa tai vaihtoehtoisesti palkata toimihenkilön hoitamaan kyläasiamiehen tehtävää.

Aloitteentekijät vaativat, että esitys pitäisi tuoda valtuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa. Myönteinen päätös antaisi mahdollisuuden työntekijän palkkaamiseen toukokuusta lähtien välittömästi nykyisen hankerahoituksen päätyttyä.

Toinen, samoin Risto Ockenströmin jättämä aloite koskee yläkoulua. Allekirjoittajia oli hänen lisäkseen kaksitoista valtuutettua.

Aloitteen mukaan keskuskoulun tontille pitäisi sijoittaa siirrettävistä elementeistä koostuva rakennus, jossa on neljästä kuuteen luokka- ja pienryhmäopetukseen soveltuvaa tilaa. Uusien lisätilojen tulisi olla käytettävissä jo elokuussa 2017.

Aloitteen perusteluissa todetaan, että konsulttitoimisto Haahtelan tekemän koulutilojen kehittämis- ja investointitarpeiden selvitystyön mukaan yläkoulun toiminnan turvaamiseksi tarvitaan mahdollisimman pikaisesti lisää opetustiloja.

Lisätilatarvetta voitaisiin aloitteen mukaan vähentää jatkamalla koulun työaikaa kello 16 asti. Tuolloin opetusryhmät olisi muodostettava siten, että jatketuille iltapäivän tunneille osallistuisivat vain sellaiset ryhmät, jotka eivät ole oppilaskuljetusten piirissä. Heitä on reilu puolet yläkoulun 490 oppilaasta.

Pieksämäen yläkoulu toimii ainakin syksyyn 2019 väistötiloissa entisen keskuskoulun kiinteistössä, Meriluodon koulun kiinteistössä ja urheilutalolla.

Seuraava istunto valtuustolla onkin jo ensi tiistaina, jolloin asialistalla on Hiekanpään uuden yläkoulun suunnittelun jatkaminen.