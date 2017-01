Lundénin arkkitehtitoimisto ehdolla yläkoulun suunnittelijaksi

Tiistaina kokoontuva kaupunginhallitus saa Hiekanpään yläkoulun arkkitehtisuunnittelun jatkamisesta esityksen, jonka mukaan suunnittelua jatkaisi arkkitehtitoimisto Lundén Architecture Oy, jonka kanssa kaupungilla on voimassa oleva sopimus. Suunnittelu on pelkästään keskeytetty.

Suunnittelu perustuu vuosina 2014–2016 tehtyyn yläkoulun hanke- ja arkkitehtisuunnitteluun.

Esityksen mukaan koulurakennus pyritään luomaan jo tehdyn työn pohjalta, mutta kuitenkin niin, että rakennuksen uusi koko on äskettäin päivitettyyn tilaohjelmaan perustuen 5 800 bruttoneliömetriä.

Vaikka suunnittelussa käytettäisiin hyväksi aikaisempia suunnittelutietoja ja ratkaisumalleja, on rakennus kuitenkin uudenlainen, eikä esimerkiksi jo kertaalleen hylätyn, Igluksi nimetyn vaihtoehdon mukainen.

Kaupunginjohtaja Tapio Turunen perustelee esittämäänsä ratkaisua sillä, että se on kaupungin kokonaisedun mukainen.

Suunnittelun palauttaminen lähtöpisteeseen aiheuttaisi kaupungin omalle organisaatiolle tarpeetonta päällekkäistä työtä ja yläkoulun valmistuminen lykkääntyisi vuodella. Siirtyminen uusiin tiloihin tapahtuisi silloin aikaisintaan vuonna 2020.

Tähän mennessä yläkoulun suunnitteluun käytetyt noin 800 000 euroa jouduttaisin kirjaamaan vuoden 2016 tilinpäätökseen tappiona.

