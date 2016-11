Luistelukausi kolkuttaa ovella, hiihtämään ei vielä pääse

Aku-Pekka Mölsä

Talviliikunnasta, kuten hiihtämisestä ja luistelemisesta voi haaveilla vaikka ympäri vuoden, mutta vielä ei ladulle ja jäälle Pieksämäellä pääse.

Jos pakkasta riittää tuleville viikoille, kannattaa kuitenkin luistimet kaivaa naftaliinista. Ensimmäisenä käyttökunnossa on Keskuskentän kaukalo.

– Jos lämmin jakso ei toteudu, aloitamme jäädytyksen jo tällä viikolla. Jäädytys tapahtuisi todella aikaisin. Esimerkiksi viime vuonna aloitimme joulun tienoilla, Pieksämäen Seudun Liikunnan vastaava liikuntapaikkojen hoitaja Juha Leinonen kertoo.

Sen jälkeen jäädytysvuorossa ovat koulujen kentät. Hiekanpään puistoluistelurata jäädytetään myös tulevaksi talveksi.

Rata jäädytetään säiliöautolla, johon mahtuu vettä toistakymmentätuhatta kuutiota.

– Nyt ongelmana on, ettei ole lunta. Vesi karkaa kaivoihin. Koska pyörätie on keskeltä korkeampi kuin laidoilta, vesi valuu reunoille. Helpottaisi, jos pystyisimme tekemään lumivalleja. Tällöin vesi ei karkaisi urasta pois niin helposti.

Hiihtämään tuskin pääsee lähiaikoina, ellei lunta sada Etelä-Suomen tyyliin roppakaupalla.

Ainakaan maanantaina Uhomäellä ei ollut yhtään suksen piirtoa lumessa. Sinne ei kannata mennä huonommillakaan suksilla, sillä kivet paistavat läpi lumen seasta.

Leinosen mukaan lunta pitää olla vähintään kymmenen senttiä.

– Tällainen pakkaslumi ei kunnolla edes tamppaannu. Ensimmäisenä varmaan saadaan kuntoon Mikkelintien pururata.

Lähikaupungeissa, kuten Mikkelissä ja Kuopiossa pääsee ensilumen ladulle hiihtämään tuleva perjantaina.

Ensilumen latu pidentää hiihtokautta alkupäästä. Jotta näin tapahtuisi, pitäisi sahanpurun alla olla varastossa ennestään tykkilunta.

– Se on aina tykkilunta. Luonnon lumi ei kelpaa, koska se sulaa paljon nopeammin kuin tykkilumi. Tykkilumenkin hävikki on 30 prosenttia.

Pieksämäellä ensilumen ladulle ei ole kunnon edellytyksiä.

Ensinnäkin lumen tekoon vaaditaan iso kenttä.

– Ja mielellään asfaltoitu, etteivät traktorit uppoa.

Lumenteko ei onnistu vesijohtovedellä, vaan vedessä pitää olla humusta. Vesi pitää pumpata esimerkiksi järvestä.

Lisäksi pitää löytyä pumppuasema ja paineenkorotusasema, runsaasti sahanpurua sekä ennen kaikkea lumitykit, joita ei ole Pieksämäellä.

– Ne ovat kymmenien tuhansien eurojen investointeja. Eivätkä pelkät tykit riitä. Pitää olla kaivo, johon vesi nostetaan järvestä. Pelkkää letkua ei voi vetää sata metriä.

Kaiken tämän lisäksi tykkiä pitää valvoa. Suuttimen tukkeutumisen takia lumi voi muuttua vedeksi.

Tykityksen optimaalinen lämpötila on seitsemän pakkasastetta.

Lisäksi lumen tekeminen on iso kustannuskysymys.

Pieksämäellä on latuverkostoa karkeasti arvioiden 100 kilometriä.

Tiedossa ei ole, että latuverkostoa supistettaisiin tulevaksi talveksi.

Sen sijaan vapaa-aikatoimen ensi vuodelle pienentynyt budjetti voi näkyä latujen kunnossapidossa.

– Rahaa on ostaa ostopalveluja viime vuotta vähemmän. Jos on huono talvi, se ei vaikuta, mutta jos on lunta ja kelejä, voi olla että jouduimme keskittymään vain tietyille latuosuuksille. Ne, mitkä hoidetaan, pitää hoitaa kunnolla, Pieksämäen kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen mainitsee.

Avantouimareille on tulossa vielä tänä talvena uintipaikka viljelyksen alueelle entisen mattopesulan rantaan.

Lomapirtin rannassa ei näillä näkymin ole avantouintimahdollisuutta tänä vuonna.