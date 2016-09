Lisää liikuntaa koulupäiviin

Tara McLees

Pieksämäen peruskouluissa alkoi tänä syksynä Liikkuva koulu -hanke, jonka tavoitteena on entistä aktiivisempi ja liikkuvampi koulupäivä.

Hankkeen yksi tärkeimmistä asioista on oppilaiden osallisuus suunnittelussa ja toteutuksessa, oppiminen sekä istumisen vähentäminen koulupäivän aikana.

Lasten ja nuorten liikuttaminen on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Siksi siksi siihen on osoitettu valtion taholta myös rahoitusta. Liikkuva koulu -ohjelman rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Rahoitus toteutetaan veikkausvoittovaroin.

Harjun koulun opettaja Heikki Id kertoo, että oppimista tuetaan toiminnallisilla menetelmillä oppituntien aikana ja välitunneilla liikutaan enemmän. Hankerahoitusta hakivat Pieksämäellä yhteistyössä liikunta- ja koulutoimi.

– Teimme viime keväänä hakemuksen hankerahan saamiseksi ja Liikkuva koulu -toiminnan aloittamiseksi. Hankerahan avulla kouluille voidaan hankkia muun muassa erilaisia liikuntavälineitä ja kouluttaa opettajia siihen, miten liikunnallistetaan koulupäivää ja toiminnallistetaan oppitunteja.

Pieksämäen kaikki perusopetuksen koulut ovat mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Hankkeen suuntaisia toimia tosin on tehty kouluilla jo ennen hankkeen alkamistakin.

– Esimerkiksi välkkäohjausta ja välkkärivälineiden lainaamotoimintaa, Id kertoo.

Kouluilla on välituntivälinelainaamot, joista oppilaat voivat lainata erilaisia liikuntavälineitä välitunnin ajaksi. Tarjolla on esimerkiksi hyppykeppejä, palloja ja sählymailoja sekä maaleja.

– Joistakin 5.–6.-luokkien oppilaista on koulutettu välkkäohjaajia liikuttamaan toisia oppilaita välitunneilla ja hoitamaan välinelainaamotoimintaa, Id sanoo.

Myös opettajille on ollut tarjolla koulutusta.

– Muutamia opettajia kävi syyskuun alussa tutustumassa Heinolassa, Vantaalla ja Lappeenrannassa kouluihin, jotka ovat olleet mukana Liikkuva koulu-projektissa jo puolenkymmentä vuotta ja hakemassa ideoita toteutukseen.

Myös koulujen piha-alueita on remontoitu lasten aktivoimiseksi.

– Täällä Harjun koululla huomaa, että siinä on onnistuttu. Välituntiliikkuminen on aktiivista ja lisäksi se on rauhoittanut välitunteja ylimääräisiltä kähinöiltä.

Parhaillaan Harjun koululla tehdään koulun pihaan erilaisia maalauksia ja kiipeilyseinää. Kun ulkotilat ovat valmiit, siirrytään sisätilojen laittamiseen.

– Sisälle tulee muun muassa lattiateippauksin erilaisia hyppyruudukoita ja leuanvetotangot ovien karmeihin aktivoimaan oppilaita.

Liikuntaan kannustetaan myös koulumatkoilla.

– Tällä ja ensi viikolla alakouluilla on menossa koulumatkakampanja. Oppilaita kannustetaan liikkumaan koulumatkat omin lihasvoimin. Suoritukset merkitään ylös, ja paras luokka palkitaan.

Id toivoo, että myös kodeissa aktivoiduttaisiin entistä enemmän kiinnittämään huomiota lasten liikkumiseen myös kouluaikaan.

– Verkostoituminen asiasta on tärkeää, kaikkea ei tarvitse keksiä itse, ideoita voi vaihtaa. Koulujen lisäksi paikalliseen verkostoon voisivat kuulua myös vanhemmat: miten perheet voisivat liikkua enemmän koulun pihalla ja sisätiloissa ja miten koulumatkat kannattaisi kulkea. Verkostoon voisi kuulua myös vanhempainyhdistykset ja kunta sekä urheiluseurat.

Harjun koulu on jo aikaisemmin tehnytkin yhteistyötä muun muassa Tsempin ja Pieksämäki Volleyn kanssa iltapäiväkerhossa järjestettävässä pallokerhossa. Tulevaisuudessa seurayhteistyötä tullaan virittelemään enemmänkin.

Id kertoo seuranneensa huolestuneella silmällä tutkimuksia, joiden mukaan lasten liikkuminen on vähentynyt.

– Aina on ollut niitä jotka liikkuvat paljon ja niitä, jotka liikkuvat vähän. Huolestuttavaa on keskikastin häviäminen ja ikään kuin liukuminen kohti vähän liikkuvia. Alakoulussa lapset vielä liikkuvat, mutta siirryttäessä yläkouluun lasten ja nuorten liikkuminen vähenee.

Tällä hetkellä lasten liikuntasuosikkeja ovat Heikki Idin mukaan jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Lasten ja nuorten alati vähenevä määrä kaupungissa asettaa kuitenkin haasteita esimerkiksi seuratoiminnalle.

– Lapsien lukumäärä Pieksämäellä valitettavasti laskee koko ajan. Harrastajia ei tahdo riittää kaikkiin lajeihin.

Omassa lapsuudessaan ja nuoruudessaan Id harrasti kilpailumielessä talvisin hiihtoa ja kesäisin yleisurheilua ja jalkapalloa.

– Lapsuudesta on jäänyt kipinä harrastaa liikuntaa kuntoilumielessä myös näin aikuisena. Nykyisin lajeihini kuuluvat hiihto, maastopyöräily, sähly ja crossfit.