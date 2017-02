Linnan Caféssa meininki ei todellakaan oo apee vaan makee

”Meininki ei todellakaan oo apee vaan makee, niinku leivokset joita täält voi hakee!” räppäsi Mc Nuutti Vaalijalan Linnan Cafén avajaisissa eilen keskiviikkona.

Entiseen Rikalinnan tilaan avattu Linnan Café on paitsi kaikille avoin kahvila, myös työtoiminta- ja päivätoimintapaikka Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksen ja avopalveluiden asiakkaille.

Vaalijala tuo nyt ensimmäistä kertaa toimintaansa aivan kaupungin keskustaan.

– On tärkeää, että olemme siellä missä muutkin. Tämä paikka on kaikkien helposti saavutettavissa ja vuorovaikutusta tulee puolin ja toisin, Vaalijalan avopalveluiden johtaja Kirsi Ruutala toteaa.

Lue lisää torstain Pieksämäen Lehdestä