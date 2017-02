Liikunta on mainio lääke päihde- ja mielenterveystyössä

Jaana Virtanen

Pieksämäen perusturvan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuntoutusyksikkö on saanut liikunta-aktivoinnilla aikaan hyviä asioita asiakkaidensa elämässä.Tulosten innoittamana perusturvaan palkataan kevään aikana liikuntaneuvoja, joka toimii terveyskeskuksessa ja jonka vastaanotolle potilas saa lähetteen lääkäriltä tai hoitajalta.

– Jonkin verran voi olla avoimiakin aikoja. Toimi on moniammatillinen toimi, osa sotepalvelua ja se on kaikkien palvelujen solmukohdassa, kertoo liikuntapalvelupäällikkö Antti Nousiainen.

Nousiainen sanoo, että kaksivuotinen Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pieksämäen kaupungin Hoitava liikunta -aktivointihanke on saanut aikaan loistavia tuloksia ja toimintapa jatkuu ja paranee edelleen.

