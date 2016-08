Leikkaukset loppuvat Pieksämäeltä

Päiväkirurgia eli leikkaustoiminta loppuu Pieksämäeltä, kun Pieksämäen kaupungin itse tuottama erikoissairaanhoito päättyy maaliskuun lopussa.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri aikoo näillä näkymin tuottaa Pieksämäellä vain polikliinisiä erikoislääkäripalveluja.

– Keskustelimme Pieksämäen johtavien viranhaltijoiden kanssa myös päiväkirurgisen leikkaustoiminnan jatkamisesta. Teimme siitä kustannuslaskelmat, jotka osoittivat niiden tuotannon Pieksämäellä kuitenkin varsin kalliiksi verrattuna Mikkelissä tuotettuun vastaavaan palveluun, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalajohtaja Jarmo J. Koski kertoo.

– Olemme tässä vaiheessa päätyneet yhdessä siihen ratkaisuun, että tarjoamme tässä vaiheessa Pieksämäellä vain polikliinisiä erikoislääkäripalveluja.

Koski sanoo, että sairaanhoitopiirin tarjoamat erikoislääkäripalvelut eivät osu aivan yksi yhteen sen kanssa, mitä Pieksämäellä kaupungin omana toimintana maaliskuun loppuun saakka on saatavilla.

– Tuotamme Pieksämäellä sellaisia lääkäripalveluja, jotka voimme irrottaa Mikkelistä vaikuttamatta merkittävästi Mikkelin sairaalan muuhun toimintaan ja muiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palveluihin. Meidänhän on kohdeltava tasapuolisesti sairaanhoitopiirin kaikkia kuntia.

Käytännössä palvelut painottuvat kirurgian erikoislääkärien vastaanottoihin. Muista lääkäreistä Pieksämäellä pääsisi muun muassa syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolle joka toinen viikko.

– Tätä Pieksämäellä ei ole tähän saakka ollut, Koski sanoo.

Tähän saakka Pieksämäellä tarjolla olleista palveluista loppuisivat neurologian erikoislääkärin ja silmäsairauksien erikoislääkärin vastaanotot.

– Siitä yksinkertaisesta syystä, että meillä ei riitä Pieksämäelle näitä lääkäreitä nykyisestä resurssistamme, Jarmo J. Koski sanoo.

Jarmo J. Koski huomauttaa, että kyseessä on vasta sairaanhoitopiirin ehdotus.

– Odotamme Pieksämäen kaupungin päätöstä, ottavatko he tämän paketin vastaan.

Toinen vaihtoehto on, että pieksämäkeläisten kohdalla toimitaan samalla tavoin kuin sairaanhoitopiirin muidenkin kuntien asukkaiden kanssa eli palvelut tarjotaan Mikkelissä.

– Mikäli Pieksämäen tahtotila on se, että myös päiväkirurginen leikkaustoiminta on Pieksämäellä välttämätöntä tuottaa, asiaan voidaan luonnollisestikin palata.

Erikoislääkärit tekisivät töitä Pieksämäellä viisi ja puoli tuntia päivässä. Kaksi tuntia päivässä kuluu matkoihin.

– Näin lääkärien työpäivästä tulee kokonaisuudessaan normaalin mittainen, Jarmo J. Koski sanoo.

Koski arvioi, että erikoislääkäripalvelujen tuottaminen Pieksämäellä tulee hivenen kalliimmaksi kuin Mikkelissä.

– Pieksämäki saa pohtia, onko se valmis hienoisella lisähinnalla siihen, että tuotamme palveluja lähipalveluina Pieksämäellä.

Erikoislääkärien vastaanottotoimintaa varten sairaanhoitopiiri ostaisi Pieksämäen kaupungilta kolmen sairaanhoitajan työpanoksen.

Kunkin sairaanhoitajan työaika polikliinisessä toiminnassa olisi noin 30 tuntia viikossa. Lopputunnit he työskentelivät kaupungin palveluksessa.

Osastoista kirurgian osaston toiminta loppuu maaliskuun lopussa. Akuutti- ja kuntoutusosastojen toiminta jatkuu.