Leena Maanisesta Vuoden jäppiläläinen

Hanna Moilanen

Jäppilän Kylät ry ja Jäppilän Yrittäjät ovat valinneet Leena Maanisen Vuoden jäppiläläiseksi. Valinta julkistettiin lauantaina Jäppilän Kesäpäivillä.

Perustelujen mukaan Leena Maaninen on sitoutunut pyyteettömästi Jäppilän kehittämiseen ja pitänyt rohkeasti kylän puolta tiukoissakin tilanteissa. Lisäksi Maaninen on luonut verkostoja yritysten, yhdistysten ja kylän asukkaiden välille sekä ollut organisoimassa tapahtumia talkootunteja laskematta.

– Leenan asenne on positiivisen mutkaton ja hyväntuulinen, mikä tekee hänestä helposti lähestyttävän, Jäppilän Kylät ry:n puheenjohtaja Tiina Taavitsainen sanoo.

Leena Maaninen oli aktiivisesti mukana valmistelemassa Jäppilän kokoisen kyläyhdistyksen perustamista vuonna 2014. Hän myös toimi yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana aina tämän vuoden alkuun asti.

Leena Maaninen tuli Jäppilään ensimmäisen kerran 16 vuotta sitten. Syy taustalla oli mikäpä muukaan kuin mies. Kaavilla siihen aikaan asunut Maaninen oli tavannut nykyisen puolisonsa Markku Taatilan Kuopion lentoasemalla ja alkoi kulkea Jäppilän suunnalle viikonloppuisin ja loma-aikoina.

– Muistan vieläkin miten vaikuttunut olin maisemista, kun ajoin ensimmäisiä kertoja Leppävirran suunnalta Jäppilään. Vesistöt pilkottivat upeasti puiden välistä, Maaninen muistelee.

Oma työ paperikoneen kudoksia valmistavan Juankosken tehtaan toimistopäällikkönä piti Maanisen kiireisenä, kunnes hän jäi osa-aikaeläkkeelle vuonna 2010. Silloin hän asettui Jäppilään pysyvämmin.

Maanisen ensivaikutelma Jäppilästä oli se, että ihmiset olivat myönteisellä tavalla uteliaita uudesta asukkaasta. Puheliaana ihmisenä hän jäi usein juttelemaan ja vaihtamaan kuulumisia.

– Koillis-Savossa uusia ihmisiä pidetään helposti vähän outoina ja vieraina. Jäppilässä koin, että ihmiset olivat aidosti kiinnostuneita uudesta tulokkaasta.

Kylätoimintaan Maaninen päätyi tavallaan sattumien kautta. Kun hän jäi kokonaan eläkkeelle kolme vuotta sitten, keskustelu Jäppilän terveyspalvelujen alasajosta kävi kuumimmillaan. Maaninen päätyi mukaan keskustelutilaisuuteen.

– Paikalla olleet vanhemmat ihmiset pyysivät, että pitäkää te nuoret meidän puolta, etteivät kaikki palvelut lähde täältä. Se oli minulle sysäys lähteä toimintaan mukaan, Maaninen muistelee.

Maaninen valittiin syksyllä 2014 vastaperustetun Jäppilän Kylät ry:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Uuden yhdistyksen toiminnan käynnistämisestä tuli hänelle lähes täyspäiväinen vaikkakin vapaaehtoispohjalta tehty työ.

Kyläyhdistys ryhtyi innokkaasti järjestämään erilaisia tapahtumia. Alkuvaiheet eivät kuitenkaan olleet pelkkää ruusuilla tanssimista. Uusi yhdistys joutui heti alkuun koviin vääntöihin ja tiukkoihin neuvotteluihin Jäppilän palvelujen tulevaisuudesta. Puheenjohtaja sai välillä kipakkaa palautetta.

– Säästöohjelmien käsittely oli vaikeaa. Kukaan ei halua luopua mistään. En itsekään halua, Maaninen myöntää.

Kyläyhdistyksen puheenjohtajan nuija siirtyi vuoden 2016 alussa Maaniselta Tiina Taavitsaisen käsiin. Maaninen on silti jatkanut aktiivista toimintaansa kyläyhteisön hyväksi yhdistyksen hallituksessa.

Tärkeä kriteeri Maaniselle itselleen on se, että vapaaehtoistoiminnan pitää tuntua kivalta. Kriteeri on hänen mukaansa täyttynyt moninkertaisesti Jäppilän eri yhdistysten toiminnassa.

– On ollut ihanaa tutustua ihmisiin ja huomata, miten paljon erilaista osaamista Jäppilässä on, Maaninen iloitsee.

Muualta tulleena Maanisella ei myöskään ole ollut vahvoja ennakko-oletuksia, joten hänen on ollut helppoa kohdata ihmiset puhtaalta pöydältä. Sen myötä hän on pystynyt innostamaan paikallisia toimijoita entistä laajempaan yhteistyöhön.

– Jos lähdetään suunnittelemaan jotain yhteistä hanketta, tekijöitä löytyy aina. Usein he toki ovat samoja ihmisiä, mutta silti aktiivisuutta löytyy kiitettävän paljon.