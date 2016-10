Lastenneuvola ja hammashoito palaavat Virtasalmelle

Tara McLees

Virtasalmen terveysaseman suljettua ovensa parisen vuotta sitten joutuivat kylän asukkaat matkustamaan kaupunkiin terveyspalveluiden äärelle. Esimerkiksi koululaiset on kuljetettu kaupunkiin hammaslääkäriin, ja neuvolapalveluita tarvitsevat lapsiperheet ovat joutuneet hoitamaan asiansa kantakaupungissa.

Syyslomien jälkeen asiaan tulee kuitenkin muutos. Ojintalon päädyssä, aivan koulua vastapäätä toimiva nuorisotila Virnu kokee parhaillaan muodonmuutosta. Tilassa alkavat pian toimia kouluterveydenhuolto, lastenneuvola ja hammashoito.

– Ajatus lähti siitä, että halusimme palvelut takaisin Virtasalmelle. Tämä uusi järjestely tarkoittaa myös säätöjä, kun esimerkiksi koululaisia ei tarvitse enää kuljettaa erikseen kaupunkiin hammaslääkäriin, toteaa lasten- ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Pieksämäen nuorisotoimesta.

Virnun tiloja ollaan parhaillaan kohentamassa ja sisustamassa uudestaan. Valmista on parin viikon päästä, kertoo kouluterveydenhoitaja Hanna Naukkarinen.

– Ensimmäiset tapaamiset minulle tänne on merkattu heti syysloman jälkeen.

Nuorisotila pysyy auki alakoululaisille maanantaisin ja keskiviikkoisin.

– Maanantaisin meillä on vuoro Ojintalolla, jota hyödynnämme liikunnan merkeissä. Keskiviikkoisin leivomme usein, Laitinen kertoo.

Tällä hetkellä nuorisotila on avoinna pääasiassa alakouluikäisille.

– Toki olemme edelleen ikärajattomia, mutta yläkoululaiset eivät oikein ole tänne löytäneet. Kokeilimme heillekin tarjota ohjelmaa, mutta taitaa olla niin, että nuoret viihtyvät paremmin kaupungissa koulun jälkeen tai keskustan nuorisotila FriendZonessa. Tietenkin, jos yläkouluikäisiltä tulee toiveita meidän suuntaan, voimme kokeilla heillekin suunnattuja aukioloaikoja, Seija Laitinen lupaa.

Tiistaisin tilaa käyttävät kouluterveydenhoitaja Naukkarinen ja lastenneuvolan terveydenhoitaja Jaana Nykänen. Torstaina ja perjantaina puolestaan tilan valtaa hammashoitolan väki.

– Heillä on uudenlainen pop up -vastaanotto, mikä mahdollistaa helpon siirtymisen paikasta toiseen, perheiden palveluiden esimies Marja Pulkkinen kertoo.

Lastenneuvolan terveydenhoitaja Nykänen kertoo asiakkaittensa olleen positiivisesti yllättyneitä, että neuvolapalvelu palaa takaisin Virtasalmelle.

– Emme ole muutoksista vielä hirveästi huudelleet, mutta ajanvarauksia tehneille asiakkailleni kun olen asiasta kertonut, ovat he olleet kovin tyytyväisiä. Monessa perheessähän voi olla tilanne, että käytössä on vain yksi auto päivisin, joten neuvolakäynnitkin ovat tarkan suunnittelun tulosta. Ja kaupunkikäynnistä tulee helposti perheelle koko päivän reissu.

Pulkkinen puolestaan toivoo, että terveyspalvelunsa muun muassa Juvalta hakevat virtasalmelaiset palaisivat takaisin oman kaupungin palveluiden piiriin.

– Tiedän muutamia yksittäistapauksia, jotka ovat siirtyneet asioimaan Juvalle. Heillekin on huomattavasti parempi, että palvelut löytyvät nyt tästä läheltä. Uskon, että virtasalmelaisille tärkeintä on se, että tarvittavat palvelut saadaan omalta kylältä.

Asiakkailta tullaan keräämään palaute palveluista ja niiden toimivuudesta myöhemmässä vaiheessa. Asiakaspalaute on kaikille tahoille tärkeää, jotta palvelut saadaan toimiviksi.

– Lasten ja lapsiperheiden parhaaksi tässä toimitaan. Ja yli hallintorajojen monialaisessa yhteistyössä, Laitinen kiteyttää.