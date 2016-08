Lähiteurastamo uhkaa kaatua sijoittajien vähyyteen

Hanna Moilanen

Lähiteurastamo Sakke Osuuskunta etsii vielä viimeisiä jäseniä mukaan Pyhityn entiselle sonniasemalle suunniteltuun teurastamoon.

– Noin 30 lihantuottajaa on varmistanut olevansa mukana. Lisää tarvitaan vielä toinen mokoma ennen kuin omarahoitusosuus on kasassa, osuuskunnan puheenjohtaja Peter Hartwig kertoo.

Osuuskunta on hakemassa investointiavustusta ELY-keskukselta teurastamon laitehankintoihin. Lisäksi pankkien kanssa on neuvoteltu lainasta. Yhteensä rahaa tarvitaan Hartwigin mukaan noin 950 000 euroa, josta osa menee laitteiden ja osa kiinteistöjen hankintaan. Omarahoituksen osuus on noin puoli miljoonaa euroa.

– Olisi hienoa, jos kaikki teurastusta tarvitsevat maatilat tulisivat mukaan noin sadan kilometrin säteeltä. Pelkästään sivusta katsomalla hanke ei välttämättä toteudu, osuuskunnan varapuheenjohtaja ja Hyvätuuli Highlandin ylämaankarjankasvattaja Esko Rissanen vetoaa.

Teurastamo on tarkoitettu nautojen lisäksi hevosille ja lampaille. Tuottajien maksuosuudet määrittyvät suhteessa vuosittain teurastettavaan eläinmäärään. Hartwig muistuttaa, että teurastamoon voi lähteä sijoittajaksi, vaikka ei itse harjoittaisikaan eläintaloutta.

Teurastamon lisäksi entisen sonniaseman alueelle on suunniteltu kestävän kehityksen yrityskeskittymää. Hartwigin mukaan suunnitelmat ovat herättäneet kiinnostusta yrittäjien ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa, vaikka varsinaisia sopimuksia on solmittu vasta vähän.

Toistaiseksi on varmistunut klapeja tekevän yrityksen, isompien autojen pesuyrittäjän ja kiinteistöhuoltoyrityksen sijoittuminen alueelle. Lisäksi erään yrittäjän kanssa on käyty keskustelua mahdollisesta myllyn rakentamisesta.

– Autokorjaamotila ja maalaamo ovat vielä tyhjillään eli siinä olisi paikka jollekin kiinnostuneelle yrittäjälle. Tiloja olisi tarjolla myös pien- ja tuotantoeläinklinikoille, Hartwig vinkkaa.

Myös toimistorakennukseen haetaan yrittäjiä, jotka kokevat kestävän kehityksen omakseen ja voivat saada hyötyä keskinäisestä yhteistoiminnasta. Hartwig arvioi, että esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin osaamiselle voisi olla käyttöä sekä alueelle tulevien yritysten että osuuskunnan jäsentuottajien keskuudessa. Suuria ketjuyrityksiä tontille ei kuitenkaan kaivata.

Lähiteurastamossa pyritään todentamaan lihan alkuperä tilalta kuluttajan lautaselle asti. Tavoitteena on myös kehittää alueelle jatkojalostustoimintaa siten, että mahdollisimman suuri osa lopputuotteen arvosta jäisi eläinten kasvattajalle eikä erilaisiin väliportaisiin. Tuottajan näkökulmasta valttina on myös sijainti.

– Nykyiseen teurastamoon Kiteelle on matkaa reilunlaisesti. Olisi hienoa saada lähiliha oikeasti lähilihaksi, Rissanen tiivistää.

Teurastamohankkeeseen sitoutuvat tuottajat halutaan kasaan elokuun alkuun mennessä. Jos tämä onnistuu, kiinteistökokonaisuus siirtyy paikallisten toimijoiden haltuun elokuussa VikingGeneticsin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti. Tällöin teurastamotoiminta voi käynnistyä vielä kuluvan vuoden loppupuolella.