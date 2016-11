Kyläasiamies Vuokko Jaakkola on Vuoden 2016 pieksämäkeläinen

Jari Asikainen



Vuoden 2016 pieksämäkeläiseksi valittiin kyläasiamies Vuokko Jaakkola.

Jaakkola on tehnyt seudullisia kehittämistöitä yhteensä kymmenen vuoden ajan.

Vuosina 2005–2008 hän veti Ilona-projektia, joka oli nais- ja pienyrittäjyyden verkostoitumishanke. Kyläasiamiehenä hän on toiminut vuoden 2014 alusta saakka. Lisäksi hän on ollut mukana monenlaisissa maaseudun kehittämishankkeissa.

– Minut valittiin viemään kaksivuotinen Kyläkumppani-hanke loppuun. Hanke päättyi aikanaan, mutta se poiki Kyläkumppani Plus -jatkohankkeen, joka taas päättyy toukokuussa 2017.

– Tämä on ollut unelmatyö, olen saanut tehdä merkityksellisiä asioita ja saanut jotain aikaiseksikin. En tee tätä työtä itselleni, vaan olen ehdottomasti yhteisön palvelija.

Jaakkola on työskennellyt myös toimittajana ja päätoimittajana eri puolilla Itä-Suomea.

Pieksämäkeläiset muistavat hänet Savon Sanomien ja Pieksämäen Lehden riveistä. Työskentelipä hän sitten missä tahansa, niin ideoita riittää.

– Olen ollut innovaattori lapsesta asti. Uusia näkökulmia ja toimintatapoja pulppuaa koko ajan. Jos olisin syntynyt menestyneeseen perheyritykseen, olisin varmasti miljonääri.

Pieksämäelle Jaakkola muutti vuonna 1994. Lapsi oli juuri syntynyt, lapsen isä aloitti metsätalousinsinööriopinnot Nikkarilan metsäoppilaitoksessa.

– Pieksämäki on hyvä kaupunki, tämä on vielä ymmärrettävän kokoinen. Minulla on hitonmoiset verkostot, ihmiset soittelevat harva se päivä milloin mistäkin asiasta.

Jaakkola myöntää, että Vuoden Pieksämäkeläisen tunnustus tuntuu hyvältä.

– Tunteellisena ihmisenä pillahdin itkuun. Koen, että tunnustus tulee kylien kehittämistyölle, koko verkostolle.

