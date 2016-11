Kuusi täynnä toiveita

Joulupuu-keräys alkaa maanantaina

Tara McLees

Perinteiset nuorkauppakamarien Joulupuu-hyväntekeväisyyskeräykset alkavat jälleen ympäri Suomea. Pieksämäellä keräys starttaa tulevana maanantaina 21. marraskuuta.

Pieksämäellä pystytetään keräyskuusia useaan pisteeseen. Tutut pakettikorteilla koristellut joulukuuset löytyvät tänä vuonna K-Citymarketin ja S-Marketin lisäksi myös Naarajärven, Jäppilän ja Virtasalmen Saleista sekä Perheiden Talolta.

– Perheiden Talo oli luonnollinen valinta keräyspaikaksi, koska täällähän käy päivittäin paljon lapsiperheitä. Ajattelimme, että näin keräys tavoittaa yhä enemmän ihmisiä, lastentarhanopettaja Heidi Seppänen kertoo.

Keräysten yhteistavoitteena on, että mahdollisimman moni suomalainen lapsi tai nuori saisi osakseen joulumieltä ja iloa kerätyistä lahjoista.

– Pieksämäellä lahjoitetut lahjat menevät pieksämäkeläisille nuorille. Virallinen keräyspäivä on lauantaina 3. joulukuuta Citymarketissa ja S-Marketissa, mutta ennakkokeräyspisteisiin voi paketteja tuoda kauppojen aukioloaikoina ja Perheiden Talolle sen ollessa auki, Joulupuu-keräyksestä Pieksämäellä vastaava Eija Kolehmainen opastaa.

Joululahjoja voi ostaa ja tuoda keräyspisteisiin myös ilman, että on hakenut pakettikorttia keräyskuusesta.

Keräyksen suojelijana Pieksämäellä toimii Perheiden Talo.

Pakettikortteja eli pieniä kuusenkoristeita joista löytyy lahjaa toivovan sukupuoli ja ikä, on askarreltu parin viikon ajan sekä Perheiden Talolla että seurakunnan lapsikerhoissa Kontiopuistossa, ekavauvaryhmässä, Naarajärven lapsikerhossa ja perhekerhossa, sekä mummot ja muksut -kerhossa.

– Oli aivan ihana juttu, kun Jäppilästä tuli kysely, että saisivatko hekin askarrella pakettikortteja! Ilman muuta sanoin, että askarrelkaa vain, koska pakettikortteja tarvittiin paljon, Kolehmainen toteaa.

Pieksämäen kaupungin perhepalvelukeskukselta on välitetty tieto lahjatoiveista ja toivojien ikähaarukasta.

– Lahjatoiveet ovat yksinkertaisia: pienille lapsille piirustusvälineitä, palapelejä, ulkoiluvälineitä ja leluja. Teini-ikäisille elokuvaliput, urheiluvälineet, kosmetiikka ja hajustepaketit, lautapelit sekä lahjakortit paikallisiin liikkeisiin ovat hyviä, Eija Kolehmainen luettelee.

Lisäksi paketteihin voi pakata esimerkiksi pyyhkeitä ja petivaatteita.

– Lahjojen ei tarvitse olla paketoituja. Paketoidut lahjat tulee varustaa pakettikortilla, josta käy ilmi lahjan sisältö, Kolehmainen sanoo.

Hän kannustaa lahjoittajia tekemään lahjoja myös itse.

– Jos on kätevä käsistään, niin esimerkiksi villasukat ja heijastavasta langasta tehdyt lapaset ovat oiva lahjaidea kaikenikäisille lapsille.

Käsityöt on syytä jättää paketoimatta, koska esimerkiksi villasukat lahjoitetaan eteenpäin koon mukaan.

Kolehmainen muistuttaa, että paketteihin ei saa pakata rahaa tai herkkuja.

Seppänen ja Kolehmainen ovat iloisia siitä, että Joulupuu-keräyksen perään on jo ehditty kysellä, ja moni on odottanut pakettikorttien ilmestymistä keräyspaikkoihin.

– Kyllä ihmisillä näin joulun alla on halua auttaa, ja se on mielestäni todella hyvä asia. Olen ollut yhteydessä myös pieksämäkeläisiin yrityksiin, joista on tullut selkeä viesti siitä, että apua halutaan antaa, Kolehmainen sanoo.

Vaikka paketteihin ei saakaan laittaa käteistä rahaa, tekee moni yritys Kolehmaisen mukaan rahalahjoituksen, jolla nuorkauppakamari hankkii lahjoja.

– Jos esimerkiksi jostain ikäryhmästä jää uupumaan paketteja, voidaan näillä yritysten lahjoittamilla varoilla ostaa nimenomaan sille tietylle ikäryhmälle paketteja.