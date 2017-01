Kurikan jätti ei pikadieeteille kumarra

Aku-Pekka Mölsä

Entisaikojen hiihtäjäsuuruus Juha Mieto vastaa puhelimeen halkometsästä. Miedolle halonhakkuu on lähes jokapäiväinen rutiini. Siinä pää tuulettuu ja fyysinen kunto pysyy korkealla.

– Kyllä metsä on minun kirkkoni. Nythän on ollut tutkimuksia, että luonnossa liikkuminen on parasta terapiaa. Allekirjoitan sen täysin, neljä tuntia rapsakassa pakkassäässä huhkinut Mieto sanoo leveällä eteläpohjalaisella murteella.

Hiihtämään Kurikan jätti ei ole tänä talvena päässyt lumen puutteen takia. Joka talvi hän kuitenkin pyrkii sivakoimaan vähintään tuhat kilometriä.

Mieto on perinteisen hiihtotavan mies.

– Perinteisen hiihto on ylivoimaisesti paras liikuntamuoto kaikille ihmisille. Saa olla puhtaassa luonnossa, lisäksi 80 prosenttia liikkeestä on luonnollista.

Niille, joille liikunta tuntuu näin juhlapyhien jälkeen pakkopullalta, Juha Mieto antaa vinkin: aloita rauhallisesti.

Eikä sohvalta ylöspääsemiseksi tarvita kunto-ohjaajaa.

– Herranjumala, että kaikenmoisia kuntotreenareita on nykyään pilvin pimein! Se on hirvittävää bisnestä. Mutta ovat ne varmaan ihan hyviäkin.

Miedon mukaan tavalliselle pulliaiselle voi tulla juhlapyhien jälkeen mieleen, että oman kunnon eteen pitäisi tehdä jotain.

– Hienoa, jos tulee tällainen tunne. Liikkumaan ja voimistelemaan pitää aloittaa hissun kissun. Pikkuhiljaa sitä huomaa, että kunto alkaa nousta. Mitä hiljaisempaa menee, sitä parempi. Sen jälkeen voi laittaa vauhtia lisää. Samalla kontrolloi sitä, mitä suuhunsa panee.

Mieto ei liputa laihdutuskuurien ja pikadieettien puolesta. Päinvastoin, hän pitää täsmälaihduttamista humpuukina.

– Sanon näin kansakoulupohjalta. Kun olen ottanut lääkäreiden kanssa asian puheeksi, niin kyllä suurin osa ammattilaisista pitää niitä höpöhöpö hommina.

Mieto ei käytä D-vitamiinia, vaan hankkii vitamiinit monipuolisesta suomalaisesta ruoasta.

– Kannattaa katsoa mitä syö ja kuinka paljon. Vatsalaukkua ei kannata täyttää syömällä vain kerran päivässä. Syö mieluummin useamman kerran päivässä, ei kuitenkaan näykkimällä.

Mieto ei ole absolutisti herkkujen suhteen.

– Olen ollut kaksikymmentä vuotta leskenä, niin ei täällä ole ollut leipojaa. Pullapuolen olen pystynyt laistamaan, mutta intohimo olisi syödä munkkeja. Makeaa syön villin vähän.

Monipuoliseen ruokavalioon kuuluu myös joka-aamuinen puuro, jota Mieto ei jätä väliin mistään hinnasta.

– Sillä aloitan, kuten Markus-setäkin aikoinaan. Laitan puuron sekaan hunajaa ja joskus höystän sokurilla.

– Lääkäri sanoi aikoinaan, että kaurapuuro on siitä hyvä, että se tekee vatsalaukun sisään limaisen kalvon. Sen jälkeen päivällä saa syödä vaikka ruostuneita rautanauloja, niin vatsa kehrää kuin kissa pankolla.

Ennen aamupuuroa Mieto on nukkunut kahdeksan tuntia. Hän menee aikaisin nukkumaan, mutta myös herää aamulla aikaisin.

– Kun aikoinaan treenattiin, niin lääkärismies Kurikassa sanoi meille pojanklopeille: muistakaa pojat elämän varrella tosiasia, että sellaisessa talossa, missä mennään ajoissa nukkumaan ja ajoissa noustaan ylös, niin koirat eivät koskaan kuse kintuille.

67-vuotias Mieto viettää omien sanojensa mukaan tällä hetkellä luppoelämäjaksoa. Täysin paikoillaan hän ei kuitenkaan ole.

Helmikuun lopussa Mieto todennäköisesti suuntaa kisaisännäksi Lahden MM-hiihtoihin.

Huhtikuussa Kurikan suuri mies laittaa sukset jalkaan ja hiihtää pr-mielessä 60 kilometriä Ylläs–Levi-massahiihtotapahtumassa.

Mieto nähtäneen tämän vuoden aikana myös televisiossa liittyen satavuotiaaseen Suomeen.

Nyt hänet voi kuitenkin löytää halkosavotasta.