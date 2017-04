Kuka ottaa, kuka antaa?

Sinikka Hakkarainen

Iso osa Pieksämäen kuntavaaliehdokkaista on sitä mieltä, että virkamiehillä on liikaa valtaa ja että heitä pitäisi pitää tiukemmassa kurissa. Miten näin on käynyt? Voiko demokratiassa vallan vain ottaa vai onko joku sen antanut?

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto. Siinä ei pitäisi olla mitään epäselvää. Valtuutettujen on itse pidettävä huolta omasta tontistaan ja uskallettava käyttää sitä valtaa, jota heidät on vaaleilla valittu käyttämään. Vallankäyttö edellyttää myös vastuunkantoa. On jaksettava ottaa selvää vaikeista ja monimutkaisista asioista. Päättäjien on osattava ja jos ei osaa, on opiskeltava. Ymmärtävätkö kaikki ehdolle asettuneet, miten aikaa vievästä, vaativasta ja vaikeastakin tehtävästä on kysymys. Takarivin taaveja ei tarvita, vaan näkemyksellisiä, osaavia, tietäviä ja kaupungin parasta ajattelevia päättäjiä.

Valtaa ei anneta, se otetaan. Eivät virkamiehet pysty käyttämään heille kuulumatonta valtaa, jos heidän ei anneta sitä tehdä.

Siitä ei hyvä seuraa, jos poliittiset päättäjät ja virkamiehet ovat jatkuvasti napit vastakkain. Ei kuntaa riitelemällä rakenneta, vaan toimivalla yhteistyöllä. Kaikki energia on käytettävä tämän kaupungin rakentamiseen.