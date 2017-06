Kuivassa maastossa piilee paloriski

Roosa Roivainen

Lämmin kesäilta on oiva tilaisuus ja houkutus nuotion rakentamiseen. Avotulen sytyttämisessä on kuitenkin huomioitava paikan sijainti ja turvallisuus.

Palomestari Harri Paunonen Pieksämäen paloasemalta huomauttaa, että avotulen kanssa on syytä olla tarkkana.

Paunosen mukaan taajama-alueella avotulta ei saa tehdä. Haja-asutusalueella siitä tulisi aina ilmoittaa esimerkiksi silloin, jos aikoo polttaa risuja.

Ilmoituksen tekeminen onnistuu helposti Etelä-Savon pelastuslaitoksen nettisivuilla.

– Tiedon avulla pystymme paremmin kartoittamaan savujen sijainteja.

