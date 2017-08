Koulut käyntiin Start Now’n tahdissa

Tara McLees

Kun Veturitorin ovet aukesivat sunnuntaina iltapäivällä kello neljän jälkeen, alkoi tapahtuma-alueelle virrata monen ikäistä väkeä. Aivan ulko-ovien läheisyyteen oli pystytetty suuri esiintymislava, joka toimi illan aikana areenana Suomen kuumimmille tähdille.

Tapahtumaan osallistunut yleisö pääsi osallistumaan myös frisbeegolfin heittämiseen, laserammuntaan ja keppihevosen tekoon. Nuorisovaltuusto PISTO puolestaan taiteili kävijöille kasvomaalauksia.

– Me tultiin katsomaan Petraa, koska se on ihan paras! Se on paras, koska se on nainen!

Näillä innostuneilla sanoilla kuvaili sunnuntaista Start Now -iltapäivää kymmenvuotias Kati Manninen. Hän oli saapunut koulunaloitustapahtumaan ystäviensä Menni ja Vilja Hautasalon sekä Oona ja Ella Elomaan kanssa.

– Petralla on hirveän hyvää musiikkia, ja se on tosi nätti, totesi Menni Hautsalo.

Petran näkemisen ja musiikin kuulemisen lisäksi viisikolla oli yksi yhteinen toive.

– Jos saataisiin häneltä nimmari!

Musiikki tempaisikin nuoret fanit välittömästi mukaansa Petran noustua lavalle.

Artisti nousi kuuluisuuteen nuorisobändi TikTakin riveistä vuonna 1999. Bändin hajoamisen jälkeen Petra lähti tekemään menestyksekästä soolouraa.

Vuodesta 2009 ahkerasti keikkaillut Petra on julkaissut kolme albumia.

