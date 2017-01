Kouluruoan laadusta ei tingitä

Keskuskeittiössä noudatetaan tarkkoja suosituksia

Aku-Pekka Mölsä

Aamu ei ole vielä valjennut, kun ensimmäiset työntekijät ovat vaihtaneet työvaatteet päällensä ja alkaneet tekemään päivän lounasta koululaisille.

Ruoka valmistuu keskitetysti Pieksämäen kaupungin keskuskeittiössä Sairaalantiellä.

Torstaina listalla oli nakkikeittoa, jota lähti eteenpäin noin 2 000 oppilaalle.

Keiton lisäksi koululaiset saivat vatsantäytteeksi leipää, paprikaa ja banaanin.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan päivitetyssä kouluruokasuosituksissa kasvikset, marjat ja hedelmät näyttelevät entistä merkittävämpää osaa koululaisten lautasilla.

Pieksämäen keskuskeittiössä suosituksia noudatetaan tarkasti. Siellä eivät kokit sooloile. Ruoan täytyy olla maultaan tasalaatuista.

– Ravitsemusterapeutti tarkastaa meidän ruokalistan. Teemme kuuden viikon ruokalistakierron syksystä kevääseen, ruokapalvelupäällikkö Mari Miettinen kertoo systeemistä.

Allergikoille tehdään oma ruoka, samoin kasvisruokavaliota noudattaville.

Tuoreissa ravitsemussuosituksissa punaisen lihan määrä on rajoitettu 400 grammaan viikossa. Tämä sisältää myös kotona syödyn lihan.

Silti oppilaiden mieltymykset Pieksämäellä noudattavat valtakunnan linjaa; lihapullat, lasagne ja makaronilaatikko maistuvat vuodesta toiseen, puuroa unohtamatta.

– Myös hernekeittoa toivotaan. Sitä ei hankita kaupasta, vaan tehdään itse, kokki Jaana Tarvonen sanoo.

Keskuskeittiössä valmistetaan lähes kaikki ruoat itse. Vain perunat tulevat tavarantoimittajalta valmiiksi kuorittuna. Samoin lihapullat ovat valmistavaraa.

Ruokaa tehdään koulujen tarpeen mukaan. Ruokaa kuitenkin valmistetaan aina niin paljon, että sitä saa lisää.

Tarvosen mukaan nykykoululaiset syövät hyvin.

– Minusta ruokaa jäi aiemmin tähteeksi enemmän kuin nykyään. Toisaalta moni oppilaista oli ennen varsinkin maanantaisin nälkäinen.

Koulujen lisäksi keskuskeittiössä tehdään ruokaa myös muun muassa päiväkoteihin, sairaalaan ja palvelutaloihin. Kaikki eivät syö samaa ruokaa. Esimerkiksi päiväkotilaisille on turha tarjota muikkukukkoa. Lounasannoksia lähtee päivittäin yhteensä 3 200 kappaletta.

–Lounasruoka lähetetään eteenpäin keskuskeittiöltä kello 11 mennessä, ravitsemispäällikkö Helena Puranen sanoo.

Koululaisten ruokalistalta ei nykyään kannata etsiä tillilihaa, kanaviillokkia tai maksakastiketta.

Esimerkiksi tämän viikon listalta löytyi nakkikeiton lisäksi lihamakaronilaatikkoa, lohikastiketta, broileri-perunavuokaa ja pinaattilettuja. Kasvisyöjille oli muun muassa juustoista kasvisvuokaa ja juureskiusausta.

Luomuruokaa on tarjolla harvoin, mikä johtuu luomun suuremmista kustannuksista.

Miettisen mukaan oppilaat ovat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä samaansa ruokaan. Viimeksi Pieksämäellä on tehty kouluruokakysely vuonna 2014. Siihen vastasi noin 1 400 oppilasta.

– Saimme hyvän arvosanan. Olemme saaneet myös rehtoreilta hyvää palautetta.

Miettisen mukaan koululaiset syövät Pieksämäellä kouluruokaa hyvin.

– Olemme kuunnelleet toiveita ja nykyaikaistaneet ruokalistaa. Voimavaroja on laitettu myös reseptiikan hiomiseen ja laadun tarkkailuun.

Maaliskuussa viikon aikana Pieksämäen kouluissa tarjoillaan oppilaiden toiveruokaa.

Hampurilaiset ja pitsat, yllättävää kyllä, eivät näyttele suurta roolia. Listalla on oppilaiden toiveesta hernekeittoa ja lettuja, kalapuikkoja ja perunasosetta, kananuggetteja ja nuudeleita, tortilla jauhelihatäytteellä ja lihamakaronilaatikkoa.

Kerran vuodessa on hampurilainen tai pitsaa.

Puranen kertoo, ettei vanhemmilta usein tule palautetta ruoan terveellisyyteen liittyen.

– Minusta he ovat olleet tyytyväisiä ja ymmärtäneet sen, että Suomi on yksi edelläkävijä kouluruokailussa.

Tosin ruoka-asioista vastaavat ovat joskus saaneet palautetta siitä, että kaikki eivät ole syöneet päivän lounasta ryhmäpaineen takia.

– Varsinkin yläkoulussa tyttöjen kohdalla voi käydä niin, että kun yksi ei syö, viisi seuraa perässä.

Ajoittain julkisuudessa keskustellaan kouluruoasta siihen mallin, että se olisi kelvotonta. Mari Miettinen arvelee, että se on ennemminkin myytti tai hokema kuin koko totuus.

– Kouluruoka on väärä kohde säästää.

Myös ravitsemistyönohjaajat Tuula Tenhunen ja Tarja Kolehmainen ovat Miettisen kanssa samoilla linjoilla.

– Ainahan kouluruoasta on puhuttu kielteiseen sävyyn, koska se on pitänyt tehdä määrärahalla, Kolehmainen sanoo.

Tenhunen toteaa, että kielteisyys voi johtuu ajasta, jolloin tarjolla oli kanaviillokkia ja tillilihaa.

– Vanhemman ikäluokan ihmisillä saattaa olla kuva, että kouluruoka on nyt samanlaista kuin ennen. Aika muuttuu eikä näitä ruokia enää ole, Tenhunen summaa.

Yhteiskunta muuttuu, niin myös kouluruoka.