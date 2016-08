Koulukiista jatkuu hallinto-oikeudessa

Hiekanpään yläkoulun suunnittelua ja siihen liittyvää erikoistilintarkastusta setvitään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa. Kaupunginvaltuuston päätöksistä ovat valittaneet hallinto-oikeuteen Arto Sepponen ja Paavo Karvinen.

Sepponen on yrittäjä ja keskustan Pieksämäen kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Karvinen on eläkeläinen ja SDP:n pitkäaikainen taustavaikuttaja.

Valtuusto päätti 26. huhtikuuta varata määrärahan Hiekanpään yläkoulun suunnittelun uudelleen käynnistämiseksi. Samassa kokouksessa se päätti myös yläkouluhanketta koskevasta erikoistilintarkastuksesta.

Sepponen ja Karvinen vaativat päätösten kumoamista ja niiden asettamista täytäntöönpanokieltoon.

Valittajien mielestä päätös määrärahan varaamisesta uuteen suunnitteluun on lainvastainen.

Valtuuston päätös perustuu kaupunginhallituksen 15. maaliskuuta tekemään päätökseen, jota ei ole valittajien mukaan lainkaan perusteltu. Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on aina perusteltava.

– Ei ole esitetty niitä seikkoja ja selvityksiä, jotka osoittaisivat, että suunnittelun ja urakkakilpailutuksen uudelleen käynnistäminen olisi kaupungin kokonaisedun mukaista. Myöskään ei ole esitetty niitä vaikutuksia, joita jo olemassa olevan suunnittelutyön ja urakkakilpailutuksen hylkääminen tulee kaupungille aiheuttamaan, valituksessa todetaan.

Päätös syntyi kaupunginhallituksessa äänin 6 – 5. Sepponen ja Karvinen epäilevät, että äänestyksessä voittanut kuusikko on saanut aikaan tilanteen, jossa kaupunki voi joutua korvausvastuuseen suunnittelijalle ja valitulle urakoitsijalle. Sepposen ja Karvisen mukaan kuusikko tulee saattaa henkilökohtaiseen vastuuseen mainituista kustannuksista.

Valittavat vaativat päätökselle myös täytäntöönpanokieltoa, jotta kaupungille ei aiheuteta lisäkustannuksia uuden suunnittelun aloittamisesta.

Päätös erikoistilintarkastuksen suorittamisesta on syntynyt Sepposen ja Karvisen mielestä väärässä järjestyksessä. Heidän mielestään asia olisi pitänyt saattaa suoraan valtuuston ratkaistavaksi ilman kaupunginhallituksen esitystä.

– Erikoistilintarkastus koskee suurimmalta osaltaan kaupunginhallitusta itseään, eikä kaupunginhallitus voi päättää itseään koskevasta asiasta, Sepponen ja Karvinen kirjoittavat valituksessaan.

Päätös on valittajien mielestä myös lainvastainen, koska valtuuston päätöksenteosta itsensä esteellisenä jäävänneen Alpo Salon (sd.) puoliso Terttu Salo (sd.) on ottanut osaa päätöksen tekoon.

Lisäksi Sepponen ja Karvinen toteavat, että erikoistilintarkastuksen perusteena pitää olla perusteltu epäilys joko väärinkäytöksistä tai törkeästä huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä, josta olisi syntynyt vahinkoa kaupungille. Tälläistä epäilyä ei ole heidän mielestään esitetty.

– Tarpeeton erityistilintarkastus tulee aiheuttamaan ylimääräisiä kuluja kaupungille, Sepponen ja Karvinen kirjoittavat.

Sepposen ja Karvisen valitus on saapunut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 12. toukokuuta.

Hallinto-oikeus on jo pyytänyt kaupungilta lausuntoa molemmista valituksista.