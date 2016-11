Kiusatusta kiusaajaksi ja lopulta puuttujaksi

Jari Asikainen

Entinen ammattinyrkkeilijä, nykyinen nyrkkeilyvalmentaja Amin Asikainen tietää koulukiusaamisen monet puolet omasta kokemuksestaan.

Hänen isänsä on marokkolainen, joten keskivertosuomalaista tummempi tukka ja ruskeammat silmät herättivät huomiota jo hiekkalaatikolla.

– Minua haukuttiin manneksi ja ulkomaalaiseksi. Jo pelkkä nimi riitti kiusaamisen syyksi, Asikainen kertoo.

Kiusaaminen jatkui ala-asteella. Asikainen ei kuitenkaan välittänyt kiusaajistaan pahemmin, vaan keskittyi jalkapalloon, taekwondoon ja karateen. Koulukin meni hyvin, ja ala-asteen päästötodistuksessa keskiarvo oli lähempänä kahdeksaa.

Yläasteella kaikki kuitenkin muuttui. Kaveripiiri vaihtui villimmäksi, ja tupakka ja kaljoittelu tulivat mukaan kuvioon.

– Jouduin tarkkailuluokalle. Samalla aloin itsekin kiusata heikompiani, vaikka isommat pojat kiusasivat minua vieläkin välillä.

Ylä-asteella Asikainen näki, että opettajakin voi olla kiusaaja.

Eräs opettaja sanoi päin naamaa, että sinusta ei tule ikinä mitään. Toisen kerran rehtori ja veistonopettaja pakottivat Asikaisen pesemään poikien vessan töherryksistä.

– Minä sanoin, aivan totuudenmukaisesti, etten ole tehnyt vessaan yhtään kuvaa tai tekstiä, mutta sillä ei ollut väliä. Minusta tehtiin syyllinen.

Touhu rauhoittui, kun Asikainen meni ammattikouluun.

Hän oli aloittanut nyrkkeilyn 12-vuotiaana ja neljän vuoden kova treeni oli tuonut sekä taitoja että menestystä.

– Nyrkkeily toi auktoriteettia ja ryhdyin puolustamaan heikompia. Näin tulisi kaikkien tehdä: jos näkee kiusaamista, on mentävä väliin.

Vessanpesuepisodissa on mielenkiintoinen loppu.

Elettiin vuotta 2006 ja Asikainen oli juuri vienyt EM-vyön Saksan Sebastian Sylvesteriltä.

Eräänä iltana puhelin soi ja soittaja esittäytyi yläasteajan veistonopettajaksi.

– Hän pyysi itkien anteeksi ja sanoi, että kyseinen juttu oli painanut häntä kaikki nämä vuodet. Minä tietenkin hyväksyin anteeksipyynnön ja sanoin, että olin jo melkein unohtanut koko jutun.

Amin Asikainen ja viihteen monitaituri Mikko Kartano järjestivät Pieksämäellä perjantaina Älä ole kiusaaja -nimisen koululaisille suunnatun kiertueen.

Kiusaaminen on tuttua myös Kartanolle: hän vaihtoi ala-asteikäisenä koulua kolmesti ja joutui uutena kasvona aina ennakkoluulojen ja kiusaamisen kohteeksi.

– Sain kuulla olevani ärrävikainen plösö. Minua kiusattiin siitäkin, että isäni oli liikemies, Kartano kertoi.

Hän tähdensi lapsille ja nuorille, että kiusaamisen jäljet eivät häviä koskaan. Hän rinnasti lapsen mielen puhtaaseen ja sileään paperiin, joka kiusatessa rypistyy.

– Vaikka sitä sitten aikuisena yrittää kuinka silittää ja tasoitella, niin ei siitä tule enää sileää. Aikuisena sitä sitten ihmettelee, että mistä vaikkapa paniikkihäiriö, esiintymispelko, painajaisunet ja riittämättömyyden tunne johtuvat.

Pahimmillaan kiusaaminen voi johtaa jopa lapsen tai nuoren itsemurhaan. Viimeisen viiden vuoden aikana on Suomessa neljä alle 12-vuotiasta lasta päättänyt päivänsä koulukiusaamisen vuoksi.

– Tulemme jonain päivänä välitunnille katsomaan, mikä teidän koulussanne on meininki. Teemme niin kaikissa kouluissa, joiden oppilaille käymme tämän esityksen vetämässä, Kartano ja Asikainen lupasivat.