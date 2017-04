Keskusta pysyi suurimpana, vihreille jättivoitto

Jorma Ylönen

Vihreiden mittava vaalivoitto on Pieksämäen kuntavaalien suurin uutinen.

Kaikki kolme suurinta puoluetta eli keskusta, SDP ja kokoomus ottivat takapakkia, kun vihreät rynnisti 7,5 prosenttiyksikön jättivoittoon. Kuluneella kaudella Saku Heinonen istui yksin vihreiden ryhmässä, mutta uudessa valtuustossa vihreitä valtuutettuja on peräti neljä.

Viime vaaleihin verrattuna eniten saivat siipeensä perussuomalaiset, joiden kannatuksesta suli 4,4 prosenttiyksikköä. Puolue voi kuitenkin tulkita tappion myös voitoksi, sillä loikkausten jälkeen Pieksämäen valtuustossa istuu tällä hetkellä vain kaksi perussuomalaista valtuutettua. Uudessa valtuustossa heitä on kolme.

Lue lisää maanantain Pieksämäen Lehdestä