Kehittyminen pitää koukussa tietokonepeleihin

Jari Asikainen

Jyväskyläläinen Mikko Pöllänen lopetteli eilen hyvin mieluisan pidennetyn viikonlopun.

Hän osallistui Baselanparty ry:n järjestämään Blp ´16 – Muutamat ”Lanit”, usko jo -pelitapahtumaan ja sai pelata tietokonepelejä keskeytyksettä torstai-illasta sunnuntai-iltapäivään.

– Tällaisessa tapahtumassa saa kerrankin keskittyä pelaamiseen kunnolla. Samalla tämä on myös kaveritapaaminen, olen nähnyt täällä ihmisiä, joihin en ole törmännyt puoleentoista vuoteen, sanoi Pöllänen perjantaina aamupäivällä.

Esedulla järjestettyyn tapahtumaan osallistui liki sata muutakin pelaajaa. Turnauksessa kilpailtiin CS:GO ja Hearthstone -peleissä. Pöllänen on itse erikoistunut jälkimmäiseen.

– CS:GO on joukkuepeli, mutta Hearthstonessa pelataan yksin toisia kilpailijoita vastaan. Se sopii minulle hyvin, eipähän tarvitse miettiä, kuka on joukkueen heikko lenkki. Jollei pärjää, saa syyttää itseään.

Pöllänen, 21, on pelannut tietokonepelejä käytännöllisesti katsoen koko ikänsä.

Hän aloitti jo polvenkorkuisena muropakettien kylkiäisenä tulleista peleistä.

Vuodet ovat vierineet ja koneet ja pelit kehittyneet, mutta into ei ole kadonnut mihinkään. Pölläsellä on päivätyö ja tyttöystävä, mutta silti hän ehtii pelata kahdesta viiteen tuntiin päivässä. Ei kuitenkaan joka päivä.

– Haluan tulla paremmaksi kuin muut, se on näissä ehkä se koukuttavin juttu. Olen osallistunut turnauksiinkin ja pärjännytkin sellaisina aikoina, kun on ollut aikaa pelata.

Pöllänen on kotoisin Pieksämäeltä, joten täkäläisen porukan järjestämät turnaukset ovat hänelle tuttu juttu.

– Tämä on kahdeksas kerta, kun olen näissä laneissa.

Baselanparty ry:n taustalla on kolme tietokonepeleistä innostunutta miestä.

Tuomas Tams, Antti Korhonen ja Jussi Lyyra alkoivat järjestää laneja pienelle, mutta sitäkin innokkaammalle harrastajaporukalle. Vähitellen suosio kasvoi ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että sata konepaikkaa ei tahdo riittää kaikille halukkaille.

– Suomi on lanikulttuurin edelläkävijämaa, niin kuin tietotekniikan yleensäkin. 1990-luvun taitteen nuoret pääsivät hyvin pelaamaan ja räpläämään tietokoneita ja se näkyy. Esimerkiksi jenkeissä ei ollut 1990-luvulla isoa lanibuumia, mutta Suomessa oli, Tams selittää.

Sadan konepaikan turnauksessa on pienelle yhdistykselle jo järjestämistä. Palvelimet on pystytettävä, asetukset laitettava kohdalleen ja pelien säännöissä on oltava tilanteen tasalla. Ne on tiedettävä, päivitettävä ja vielä ohjeistettava pelaajiakin.

Pelejä voi pelata sekä sisäverkossa että maailmanlaajuisesti. Sisäverkossa pelattavat turnaukset ovat suositumpia sen vuoksi, että niissä ei ole viiveongelmia.

– Sisäverkossa viiveet ovat parhaimmillaan alle millisekunnin, eli niillä ei ole enää merkitystä. Jos taas pelikaveri on toisella puolella maailmaa, saattaa viive olla suurimmillaan jopa 80 millisekuntia. Se näkyy ja tuntuu.