Kaupunki palkkaa noin 130 kesätyöntekijää

Tara McLees

Pieksämäen kaupungin kesätyöpaikkojen haku alkaa 17. helmikuuta. Hakuaikaa on noin kuukausi. Kesätöitä voi hakea kahdeksi, kolmeksi tai neljäksi viikoksi. Tänä vuonna kaupunki palkkaa yhteensä noin 130 kesätyöntekijää. Kesätyösetelillä, joka on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille palkataan kymmenen työntekijää pieksämäkeläisiin yrityksiin.

Pieksämäen nuorisotoimen erityisnuorisotyöntekijä Pia Niilo-Rämän mukaan kesätyöpaikkoja on tarjolla hyvin väestöpohjaan suhteutettuna.

– Meille tulee vuosittain noin 300 hakemusta, joten lähes puolet hakeneista työllistyy kesäksi.

Niilo-Rämä kertoo, että viime viikolla järjestetyssä Rekry In -tapahtumassa nuoret osoittivat olevansa kiinnostuneita tulevan kesän työpaikoista.

– Eniten tietysti kiinnosti se, paljonko saa palkkaa ja kestääkö kesätyö koko kesän. Tavoitimme hyvin nuoria tuon yhden tapahtuman aikana.

Kaupungin kesätyösesonki alkaa jo toukokuussa, kun viheralueita aletaan laittaa kesäkuntoon. Kaupungin vihertoimiala työllistää eniten nuoria.

– Näissä töissä on etua siitä, jos omistaa mopo- tai ajokortin. Täytyy muistaa myös se, että kaupungin kesätöitä ei ole tarjolla pelkästään kaupunkialueella, vaan ympäri Pieksämäkeä. Tämä tarkoittaa siis myös Jäppilää, Virtasalmea ja Naarajärveä, Niilo-Rämä toteaa.

Kaupungin kesätöitä voivat hakea kaikki 16–20 vuotiaat nuoret, jotka ovat kirjoilla Pieksämäellä. Kesätyöpaikkojen jakamisessa suositaan ensisijaisesti niitä, jotka eivät ole aikaisemmin työllistyneet kaupungille.

Niilo-Rämä kuitenkin muistuttaa, että maalaisjärkeäkin on käytettävä rekrytoinnissa.

– Esimerkiksi Virtasalmella saattaa joinakin vuosina olla niin vähän paikallisia hakijoita, että on pelkästään järkevää palkata samoja nuoria, jotka ovat olleet aiempinakin vuosina töissä. Mutta pääsääntöisesti pyrimme palkkaamaan sellaisia nuoria, jotka ovat ensimmäistä kertaa töitä hakemassa.

Käytännöllä halutaan varmistaa se, että mahdollisimman moni nuori saa työkokemusta.

– Monelle ensimmäinen kesätyöpaikka on hyvin tärkeä juttu ja sen saamisen eteen nähdään vaivaa. On hyvä, että moni nuori pääsee kokeilemaan työntekoa varhaisessa vaiheessa.

Kaupungin kesätyöt ovat lähinnä avustavia tehtäviä.

– Töitä kyllä pääsee tekemään, mutta opastusta ja valvontaa pitää olla, Niilo-Rämä toteaa.

Toisen asteen opiskelijoille tarjolla oleva kesätyöseteli oikeuttaa työnantajan 400 euron takautuvaan korvaukseen kesätyöntekijän palkkauksesta. Kesätyösetelit ovat haussa 1.2–8.2. välisen ajan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu nuorille suunnatulle sivustolle Po1nt.

Aikaisemmin kesätyöseteleitä jaettiin nuorisotoimen tiloissa.

– Aiempina vuosina kesätyösetelit menivät heti kuin kuumille kiville. Kahdeksan jälkeen aamulla puhelin soi jatkuvasti ja osa kävi paikan päällä kysymässä seteliä. Kyse oli minuuteista, kun setelit oli jo jaettu.

– Tänä vuonna päätimme kokeilla sähköistä hakulomaketta, jonka kuka tahansa 16–20-vuotias ammattiin opiskeleva tai lukiossa opiskeleva voi käydä täyttämässä. Hakuajan jälkeen suoritamme arvonnan hakemuksen jättäneiden kesken. Yhteensä seteleitä jaetaan jälleen se kymmenen kappaletta, Niilo-Rämä kertaa.

Valituksi tulleille ilmoitetaan välittömästi arvonnan jälkeen.

– Kesätyöseteli on voimassa viikon ajan, eli siinä ajassa nuoren tulisi löytää kesätyöpaikka itselleen. Sen verran olemme tänä vuotena rajanneet työpaikan etsimistä, että isän tai äidin tai muun lähisukulaisen firmaan ei voi hakea.

Mikäli nuori ei viikon sisällä löydä kesätyöpaikkaa, tulee seteli palauttaa nuorisotoimistoon.

Niilo-Rämä rohkaisee nuoria hakemaan aktiivisesti kesätöitä.

– Jo ihan kokemuksen ja tulevaisuuden kannalta kesätöiden tekeminen on hyvästä. Hakemuksen täyttäminen ja kesätyöpaikan etsiminen antavat nuorille jo vähän osviittaa siitä, millaista työnhaku Suomessa on.

Niilo-Rämä itse on tehnyt pitkän kesätyöuran kotipaikkansa mansikkapelloilla.

– Minulla ei koskaan ollut ongelmia kesätöiden kanssa, koska kaikki kesät menivät aina mansikkapellolla! Tosin 18 vuotta täytettyäni ilmoitin, että nyt haluan mennä muualle ja hain Kyyvettä seilanneelle laivalle. Siellä keittelin kahvia ja hoidin buffettia sekä tein kuulutuksia yhden kesän ajan.