Kaupunki kauppaa kahta koulua ja entistä varikkorakennusta

Aku-Pekka Mölsä

Pieksämäen kaupunki on jo jonkin aikaa yrittänyt myydä vanhaa varikkorakennusta Alasinkadulla ja Tahiniemen entistä koulua. Lisäksi tyhjilleen jäänyt Peiposjärven kyläkoulu on tulossa vielä tämän vuoden puolella myyntiin.

Kaupunki on kaupannut varikkorakennusta muun muassa lehti-ilmoituksella. Rakennus on valmistunut 1950-luvulla ja peruskorjattu 1970-luvulla. Vesikatto on uusittu noin kolme vuotta sitten.

Kaupungin hintapyyntö on 135 000 euroa. Kauppaan kuuluu päärakennuksen lisäksi varasto ja pressulla päällystetty halli.

Viimeksi varikkorakennuksessa on toiminut PSLiikunta.

– Sen vuokraaminen on hankalaa, koska tilat ovat niin moninaiset. Rakennuksesta on tullut kyselyitä, mutta ei ostotarjouksia, kiinteistöpäällikkö Reijo Raitio kertoo.

Tällä hetkellä rakennuksessa on yksi vuokralainen.

Alueen maapohjan omistaa S. ja A. Bovalliuksen säätiö. Raition mukaan vuokra on noin 800 euroa vuodessa. Rakennuksen ylläpitokustannukset ovat noin 20 000 euroa vuodessa, josta suurin kuluerä on lämmitys.

Kaupunki yritti aiemmin tänä vuonna myydä nettihuutokaupassa Tahiniemen vanhaa koulua, mutta siitä tarjottiin parhaimmillaan vain noin 5 000 euroa.

– Eipä sitä viisitonnisella myydä. Kun rakennuksella on kaupungin taseessa jokin jäännösarvo, meidän pitäisi saada se summa rakennuksesta. Se on peruslähtökohta. Silloin ei tulisi kirjattua tappiota.

Raitio arvelee, että jäännösarvo on tässä tapauksessa noin 50 000 euroa.

Tahiniemen koulu on tällä hetkellä väistötilana ensi vuoden alkuun saakka Kontiopuiston päiväkodin lapsille ja henkilökunnalle. Raition mukaan koulua on kuitenkin tarkoitus myöhemmin kaupata.

Viime syksynä koulu toimi hetken aikaa hätämajoituksena turvapaikanhakijoille. Koulu on rakennettu 1980-luvun puolivälin paikkeilla.

Tänä syksynä oppilaista tyhjilleen jäänyt yli satavuotias Peiposjärven koulu on tulossa myös myyntiin lähikuukausina. Peiposjärven kyläyhdistys oli kiinnostunut ja on yhä kiinnostunut koulusta, mutta ei tällä hetkellä aio sitä ostaa. Koulun vieressä on maamiesseurantalo, jonka omistaa Maaveden maa- ja kotitalousseura.

– Peiposjärven koulun kohdalla meillä oli vähän sama ajatus kuin Toikkalan koulun, jossa kyläyhdistys sai rakennuksen kädenpuristuksella, eli maksoi siitä noin tonnin. Maasta heidän piti maksaa niin sanottu kirjanpitoarvo eli 6 000 euroa, Raitio sanoo.

Kaupunki sai myytyä viime talvena Naarajärven koulun. Raition mukaan koulu alkoi tuottaa kaupungille niin paljon tappiota, että se olisi purettu, jos kauppaa ei olisi syntynyt. Purkaminen olisi maksanut 100 000 euroa.

Samaan aikaan kiinteistö oli myynnissä nettihuutokaupassa. Lopulta kiinteistön tontteineen osti yksityishenkilö.

Tulevaisuudessa kaupunki joutuu pohtimaan vanhan kaupungintalon ja Keskuskadulla sijaitsevan entisen Meriluodon koulun kohtaloa.

Pitkään kaupungin kiinteistöpuolella työskennellyt Raitio muistaa, että yksittäisiä kyläkouluja alkoi Pieksämäen seudulla tulla myyntiin noin 20 vuotta sitten.

– Varsinainen buumi oli kymmenen vuotta sitten, kun esimerkiksi Jäppilä myi kaikki koulunsa kirkonkylän koulua lukuun ottamatta.

Kaupunki on saanut Naarajärven ja Toikkalan koulun lisäksi myytyä viime vuosina myös Montolan, Nenonpellon ja Niskamäen koulun.

– Kaupunki on saanut kiinteistöjen myynnillä viimeisen kymmenen vuoden aikana rahaa 2 – 3 miljoonaa euroa. Mutta uudet omistajat ovat varmasti pistäneet rahaa vähintään 15 miljoonaa euroa korjauksiin. Ja onhan osassa kiinteistöjä työpaikkojakin. Näin rakennukset ovat saaneet uusarvoa. Se on rikastuttanut seutukuntaa paljon paremmin kuin jos kaupunki olisi pitänyt kiinteistöistä kiinni kynsin hampain.

Raition mukaan kaupungin vetovoimalla on merkittävä vaikutus siihen, miten kiinteistöt menevät kaupaksi.