Kaupunginhallituksen kanta ilahduttaa yläkoulun rehtoria

Yläkoulun rehtori Henri Itkonen on tyytyväinen kaupunginhallituksen kantaan yläkouluasiassa. Hänen mukaansa koulun henkilökunta sai ennenaikaisen joululahjan.

– Minä ja koko henkilökunta kannatamme yksimielisesti sitä, että uuden yläkoulun paikka on Hiekanpäässä. Sitä puoltavat pedagogiset, toiminnalliset ja taloudelliset seikat. Isoja asioita ovat muun muassa kuljetusjärjestelyt ja liikunnanopetus. Yli 500 yläkoulun oppilaan pitäminen keskellä kaupunkia aiheuttaa kitkaa sekä liikenteelle että ympäristön naapureiden kanssa, Itkonen sanoo.

Yläkoulu on tällä hetkellä evakossa Keskuskatu 32:ssa eli entisessä Keskuskoulussa.

– Nyt kun olemme evakossa, tunnemme, mitä tämä toiminnallisesti aiheuttaa. Meillä on siitä kokemusta.

Myös lukiossa ollaan tyytyväisiä kaupunginhallituksen äänestyspäätökseen.

Lukion opettajakunnan lausunnon mukaan Hiekanpäähän mahdollisesti rakennettava uusi yläkoulu lisää yläkoululaisten opiskelumotivaatiota ja siten parantaa myös oppimistuloksia.

Lisäksi lausunnossa todetaan, että Hiekanpäähän sijoittuva uusi yläkoulu lisää myönteistä opiskeluasennetta jatko-opintoja ajatellen, mikä voi vaikuttaa positiivisesti lukion opiskelijamäärän kehittymiseen.